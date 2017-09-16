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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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Дракслер не рад подписанию Неймара и хочет уйти в «Барселону»

сегодня, 11:39

Вингер «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер недоволен переездом Неймара в Париж, информирует зарубежная пресса. Футболист сборной Германии не чувствует себя комфортно и хочет перейти в «Барселону» — тот самый клуб, который полтора месяца назад и покинул бразилец.

Отметим, что летом слухи связывали Дракслера с каталонским клубом, но игрок остался во французской столице. Теперь Юлиану предстоит дождаться открытия зимнего трансферного окна.

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Все комментарии
Глор ПСЖ ответил вoлгoдoн
сегодня в 13:05
вoлгoдoн:
Шел бы лучше сына чему хорошему научил,отец) Чем пукать тут и караул нажимать)
Мда...А ты не меняешься. Люди не меняются когда они консервативны, либо глупы. Подумай к какой категории ты относишься)
вoлгoдoн ответил Глор ПСЖ
сегодня в 13:03
Глор ПСЖ:
)))) Всё как всегда, опять пустое. Эх, Влад. Влад. Впрочем, без тебя было бы скучно)
    Глор ПСЖ ответил вoлгoдoн
    сегодня в 13:00
    вoлгoдoн:
    Немцы это не только Бавария,но если даже только Бавария..Ключевое слово - постоянно. по моему ты просто портишь воздух
    )))) Всё как всегда, опять пустое. Эх, Влад. Влад.
    Впрочем, без тебя было бы скучно)
    вoлгoдoн ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 12:59
    Глор ПСЖ:
    Бавария - Барселона: побед Баварии шесть, ничьих две и три победы Барселоны.
      Nazi ответил Foxes
      сегодня в 12:58
      Foxes:
      Не понимаю что ты с таким талантом, делаешь на soccere.
      Не надо сарказма чел :) Не нравиться размышления о футболе, флаг в руки, есть кнопка ИГНОР.

      А потом можешь смело читать комменты где все поливают друг друга грязью :)
      Глор ПСЖ ответил вoлгoдoн
      сегодня в 12:56
      вoлгoдoн:
      приведи статистику,а то мне лень
      Бавария - Барселона: побед Баварии шесть, ничьих две и три победы Барселоны.
      вoлгoдoн ответил Глор ПСЖ
      сегодня в 12:55
      Глор ПСЖ:
      Зато немцы Барсу постоянно прищучивают)
      приведи статистику,а то мне лень
      Nazi ответил benderivan
      сегодня в 12:54
      benderivan:
      Ну они так с Метцом пробовали играть, в 4-2-3-1 с Дракслером в основе. Но там вроде Ди Мария выше у них в команде идет, но он пока травмирован. Посмотрим, что будет. С Лионом игра многое покажет.
      Если я правильно помню там емеришка поставил Дракслера на правый фланг, где он 0 :(
      Глор ПСЖ ответил Artuom
      сегодня в 12:53
      Artuom:
      Лукаса можно оставить, а обоих аргов продать. Да и Кавани в следующем сезоне...
      Ди Мария хорош, его нельзя продавать, его нужно просто нормально на поле разместить. Тоже самое по Пасторе. А вот Дракслер, как раз, может на выход идти - от него толку чуть. Лукаса тоже можно продать. Наконечником поставить Мбаппе, он молод. Кавани может играть оттянутого форварда. Неймар и Ди Мария - по краям.
      Глор ПСЖ ответил вoлгoдoн
      сегодня в 12:51
      вoлгoдoн:
      Барса немцев как-то не очень .Лишь Тер-Штеген белая ворона)
      Зато немцы Барсу постоянно прищучивают)
      Artuom ответил Nazi
      сегодня в 12:50
      Nazi:
      Не знаю насколько я прав, но на месте емеришки я бы сделал так: 1. Перешел бы на схему 4-2-3-1. 2. Неймар был бы свободным художником. 3. Слева Дракслер на родном фланге. 4. В центре горекавани, который мазила, что ж поделать, раз не сплавляют. 5. Мбаппе в силу универсальности этого игрока на правый фланг. 6. В центре Рабьо - Верратти. 7. Оборона норм, с ротацией, как есть в общем. 8. Ареола и никакого Траппа. А продавать Юлиана это грех! Продавать надо Ди Марию и Лукаса с Пасторе, если на то пошло.
      Лукаса можно оставить, а обоих аргов продать. Да и Кавани в следующем сезоне...
      Alex12357
      сегодня в 12:49
      Дракслер-в ПСЖ -теперь пахать нужно и играть с умом,а не на халяву денежки получать,думаешь в Барселону?-а Дембеле куда ?Что-то ты паренёк прыгаешь с места на место и нигде ужиться не можешь,вольному воля!
      Насмешник
      сегодня в 12:44
      Дракслер узнал, что Месси остается в Барсе и теперь он заранее чувствует себя несчастным.
      вoлгoдoн
      сегодня в 12:29
      Барса немцев как-то не очень .Лишь Тер-Штеген белая ворона)
      HULL_TIGR
      сегодня в 12:26
      Дракслер несчастлив в Шальке.
      Дракслер несчастлив в Вольфсбурге.
      Дракслер несчастлив в ПСЖ.

      Карьеру закончит и будет счастливым человеком.
      Гонец от Князя 2 ответил Nazi
      сегодня в 12:19
      Nazi:
      Не знаю насколько я прав, но на месте емеришки я бы сделал так: 1. Перешел бы на схему 4-2-3-1. 2. Неймар был бы свободным художником. 3. Слева Дракслер на родном фланге. 4. В центре горекавани, который мазила, что ж поделать, раз не сплавляют. 5. Мбаппе в силу универсальности этого игрока на правый фланг. 6. В центре Рабьо - Верратти. 7. Оборона норм, с ротацией, как есть в общем. 8. Ареола и никакого Траппа. А продавать Юлиана это грех! Продавать надо Ди Марию и Лукаса с Пасторе, если на то пошло.
      Проблема таких клубов, в том, что там хозяева подбирают состав и заказывают схему, ну а тренеришкам уже приходится плясать от обратного. Не думаю, что Эмери заказывал им Мбаппе и Неймара.
      ALBA BARCELONA 21 ответил MaX10
      сегодня в 12:18
      MaX10:
      Игроки разного уровня. Лавка немцу обеспечена. Вроде бы неймар хрупкий с виду, атакующий игрок и играет много игр, но по сути травм у него было очень мало. Немец хорош но в псж он не не выдержит конкуренцию Его бы в мю, разбавить бегунков
      В псж не выдержит,в Барсе выдержит?
      киэнджин
      сегодня в 12:15
      В Барсу все хотят попасть..Но не все могут ибо нефиг контракты подписывать долгосрочные ...
      benderivan ответил Nazi
      сегодня в 12:03
      Nazi:
      Не знаю насколько я прав, но на месте емеришки я бы сделал так: 1. Перешел бы на схему 4-2-3-1. 2. Неймар был бы свободным художником. 3. Слева Дракслер на родном фланге. 4. В центре горекавани, который мазила, что ж поделать, раз не сплавляют. 5. Мбаппе в силу универсальности этого игрока на правый фланг. 6. В центре Рабьо - Верратти. 7. Оборона норм, с ротацией, как есть в общем. 8. Ареола и никакого Траппа. А продавать Юлиана это грех! Продавать надо Ди Марию и Лукаса с Пасторе, если на то пошло.
      Ну они так с Метцом пробовали играть, в 4-2-3-1 с Дракслером в основе. Но там вроде Ди Мария выше у них в команде идет, но он пока травмирован. Посмотрим, что будет. С Лионом игра многое покажет.
      Foxes ответил Nazi
      сегодня в 12:01
      Nazi:
      Не знаю насколько я прав, но на месте емеришки я бы сделал так: 1. Перешел бы на схему 4-2-3-1. 2. Неймар был бы свободным художником. 3. Слева Дракслер на родном фланге. 4. В центре горекавани, который мазила, что ж поделать, раз не сплавляют. 5. Мбаппе в силу универсальности этого игрока на правый фланг. 6. В центре Рабьо - Верратти. 7. Оборона норм, с ротацией, как есть в общем. 8. Ареола и никакого Траппа. А продавать Юлиана это грех! Продавать надо Ди Марию и Лукаса с Пасторе, если на то пошло.
      Не понимаю что ты с таким талантом, делаешь на soccere.
      Igo0rek
      сегодня в 11:51
      Дракслер отличный футболист, без хорошей команды, точно не останется.
      Nazi
      сегодня в 11:49
      Не знаю насколько я прав, но на месте емеришки я бы сделал так:

      1. Перешел бы на схему 4-2-3-1.
      2. Неймар был бы свободным художником.
      3. Слева Дракслер на родном фланге.
      4. В центре горекавани, который мазила, что ж поделать, раз не сплавляют.
      5. Мбаппе в силу универсальности этого игрока на правый фланг.
      6. В центре Рабьо - Верратти.
      7. Оборона норм, с ротацией, как есть в общем.
      8. Ареола и никакого Траппа.

      А продавать Юлиана это грех! Продавать надо Ди Марию и Лукаса с Пасторе, если на то пошло.
      MaX10
      сегодня в 11:48
      Игроки разного уровня. Лавка немцу обеспечена. Вроде бы неймар хрупкий с виду, атакующий игрок и играет много игр, но по сути травм у него было очень мало.
      Немец хорош но в псж он не не выдержит конкуренцию
      Его бы в мю, разбавить бегунков
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