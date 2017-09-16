Дракслер не рад подписанию Неймара и хочет уйти в «Барселону»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер недоволен переездом Неймара в Париж, информирует зарубежная пресса. Футболист сборной Германии не чувствует себя комфортно и хочет перейти в «Барселону» — тот самый клуб, который полтора месяца назад и покинул бразилец.
Отметим, что летом слухи связывали Дракслера с каталонским клубом, но игрок остался во французской столице. Теперь Юлиану предстоит дождаться открытия зимнего трансферного окна.
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1. Перешел бы на схему 4-2-3-1.
2. Неймар был бы свободным художником.
3. Слева Дракслер на родном фланге.
4. В центре горекавани, который мазила, что ж поделать, раз не сплавляют.
5. Мбаппе в силу универсальности этого игрока на правый фланг.
6. В центре Рабьо - Верратти.
7. Оборона норм, с ротацией, как есть в общем.
8. Ареола и никакого Траппа.
А продавать Юлиана это грех! Продавать надо Ди Марию и Лукаса с Пасторе, если на то пошло.
1. Перешел бы на схему 4-2-3-1.
2. Неймар был бы свободным художником.
3. Слева Дракслер на родном фланге.
4. В центре горекавани, который мазила, что ж поделать, раз не сплавляют.
5. Мбаппе в силу универсальности этого игрока на правый фланг.
6. В центре Рабьо - Верратти.
7. Оборона норм, с ротацией, как есть в общем.
8. Ареола и никакого Траппа.
А продавать Юлиана это грех! Продавать надо Ди Марию и Лукаса с Пасторе, если на то пошло.
Дракслер несчастлив в Вольфсбурге.
Дракслер несчастлив в ПСЖ.
Карьеру закончит и будет счастливым человеком.
Дракслер несчастлив в Вольфсбурге.
Дракслер несчастлив в ПСЖ.
Карьеру закончит и будет счастливым человеком.