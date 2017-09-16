Дракслер не рад подписанию Неймара и хочет уйти в «Барселону»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер недоволен переездом Неймара в Париж, информирует зарубежная пресса. Футболист сборной Германии не чувствует себя комфортно и хочет перейти в «Барселону» — тот самый клуб, который полтора месяца назад и покинул бразилец.

Отметим, что летом слухи связывали Дракслера с каталонским клубом, но игрок остался во французской столице. Теперь Юлиану предстоит дождаться открытия зимнего трансферного окна.

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