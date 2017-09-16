Левандовски попросил своих агентов работать над осуществлением трансфера игрока в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски намерен стать игроком «Реала» в ближайшем будущем, утверждает источник.

Напомним, что недавно игрок был раскритикован за свои слова, в которых он намекнул на несогласие с трансферной политикой мюнхенцев. По слухам, это не случайность, а спланированная попытка дать окружающим понять свои приоритеты.

Сообщается, что поляк с детства болеет за «Реал» и уже дал своим агентам указание договориться о его переезде на «Сантьяго Бернабеу». При этом сам «Реал» может не быть заинтересован в этом трансфере, так как в клубе воздерживаются от покупок футболистов, которым уже исполнилось 30 лет, а именно столько стукнет Роберту в августе 2018 года.

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