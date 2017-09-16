Буффон может получить работу в ФИФА или продолжить карьеру футболиста в США

Итальянская пресса утверждает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон имеет на руках несколько предложений работы. В январе легендарному футболисту исполнится 40 лет, и после завершения карьеры Джиджи ждет у себя руководство «старой синьоры», готовое предложить ему должность. Также ветерану предложили сотрудничество Итальянская федерация футбола и Международная федерация футбола (ФИФА).

Кроме того, Буффон может провести еще сезон в качестве игрока. «Нью-Йорк Сити» с нетерпением ждет голкипера у себя.

Сам футболист ранее отмечал, что намерен завершить игровую карьеру в «Ювентусе».

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