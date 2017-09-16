Главный тренер «Челси» Антонио Конте с уважением относится к «Арсеналу», с которым его команде предстоит схлестнуться в рамках 5-го тура Премьер-Лиги:

«Без сомнения, „Арсенал“ — один из главных претендентов на титул. Взгляните на их состав. „Канониры“ обладают множеством высококлассных игроков. Не вижу причин, почему бы им не побороться за чемпионство.

Сейчас они потеряли только одного игрока — Окслейда-Чемберлена. Остальных сохранили.

Так что считаю, что это будет большая игра для нас. Не проще, чем матчи против „Манчестер Сити“, „Ливерпуля“, „Манчестер Юнайтед“ и „Тоттенхэма“. В Англии шесть топовых команд, с ними всегда очень сложно. Нужно бороться».

Ранее итальянский специалист оценил перспективы новичка «Челси» Альваро Мораты.

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