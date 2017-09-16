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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 24’ Кротоне 0:0 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 сегодня Монако -:- Страсбур
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Конте: «„Арсенал“ — один из главных претендентов на титул»

сегодня, 14:15
ЧелсиЧелси-:-АрсеналАрсеналЗавтра в 15:30 Не начался

Главный тренер «Челси» Антонио Конте с уважением относится к «Арсеналу», с которым его команде предстоит схлестнуться в рамках 5-го тура Премьер-Лиги:

«Без сомнения, „Арсенал“ — один из главных претендентов на титул. Взгляните на их состав. „Канониры“ обладают множеством высококлассных игроков. Не вижу причин, почему бы им не побороться за чемпионство.

Сейчас они потеряли только одного игрока — Окслейда-Чемберлена. Остальных сохранили.

Так что считаю, что это будет большая игра для нас. Не проще, чем матчи против „Манчестер Сити“, „Ливерпуля“, „Манчестер Юнайтед“ и „Тоттенхэма“. В Англии шесть топовых команд, с ними всегда очень сложно. Нужно бороться».

Ранее итальянский специалист оценил перспективы новичка «Челси» Альваро Мораты.

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Все комментарии
Juve14
сегодня в 15:52
Сколько интерисуюсь футболом столько и говорят мол "Арсенал претендент на чемпионство" прям как депутаты перед выборами, а на деле все как было а то и хуже
Chelseaman ответил Медив
сегодня в 15:46
Медив:
Худший - у Ливерпуля. Нормально просто играть надо
убери из состава арсенала санчеза и чеха, и сравни еще раз) средний класс игроков > пары звезд
azkan
сегодня в 15:40
Конте так настраивает своих на игру. Да и последние игры с Арсеналом не очень удачные.
Все правильно, нужно бороться и побеждать.
sihafazatron
сегодня в 15:34
один из главных претендентов на Ле - это да, но никак не апл
Остапчук 67
сегодня в 14:58
Арсена Венгера обязательно нужно уважать, как футбольного специалиста.
Но говорить сейчас об "Арсенале", как о претенденте на титул, это уже перебор.
Медив ответил Chelseaman
сегодня в 14:57
Chelseaman:
главное своих игроков в этом убеди перед матчем, мы то все в курсе, что у арсенала состав худший из топ-6
Худший - у Ливерпуля. Нормально просто играть надо
Chelseaman
сегодня в 14:50
главное своих игроков в этом убеди перед матчем, мы то все в курсе, что у арсенала состав худший из топ-6
The Black Cats
сегодня в 14:35
Арсенал каждый сезон, является претендентом, на титул.
BAVARIА-BEST
сегодня в 14:29
Ахахаха ой рассмешил))
barcelona and cruyff
сегодня в 14:29
Наверное...но не в этом сезоне
Levadia
сегодня в 14:28
Скромничает Конте.

Хуже Ливерпуля не сыграют.)
Кайзер Созе
сегодня в 14:20
Сколько добрых слов. На деле все грустно
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