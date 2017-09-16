Мората: «Думал, что „Челси“ нужен Лукаку, а не я»

Нападающий «Челси» Альваро Мората, присоединившийся к лондонцам в июле, рассказал о том, что сперва даже не считал этот переход возможным:

«Этим летом у меня были различные предложения — не только от „Челси“ и „Манчестер Юнайтед“. Были варианты и в других лигах. Для меня всё складывалось хорошо. Однако потом состоялся важнейший разговор с Антонио Конте, который хотел, чтобы я пришел к нему в команду.

В начале лета я даже не знал, что мной интересуется „Челси“. Думал, что им нужен другой игрок — Лукаку или кто-нибудь еще. Не знаю. Не предполагал, что двери в лондонский клуб для меня открыты.

Тем не менее, я несколько раз общался с Конте и чувствовал себя в долгу перед ним. Он привел меня в „Ювентус“, но потом очень быстро ушел, чтобы возглавить сборную Италии. После этого я очень хотел играть под его руководством. Прошло всего два месяца, но уже складывалось ощущение, будто я знаю его всю жизнь. Узнав о его интересе ко мне, я не стал раздумывать дважды».

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