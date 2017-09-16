Кассано: «Мной в Италии не интересуются. Возможно, я стал слишком громоздким»

Покинувший «Верону» и завершивший карьеру нападающий Антонио Кассано по-прежнему хочет играть в футбол, но предложений из Италии больше не поступало:

«Сейчас у меня нет предложений. Ноль из Италии, но хотя бы мной интересуются во Франции и Бельгии. Тем не менее, я хочу остаться здесь.

Не знаю, может, я стал слишком громоздким... Я придерживаюсь тренировочного режима, который мне подготовил бывший тренер по фитнесу в „Сампдории“ Агостино Тибауди. Если в ближайшие месяцы ничего не изменится, я все равно буду следовать программе».

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