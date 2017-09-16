Майкон: «Слова Зику — клевета. Я никогда не приходил на тренировки „Интера“ пьяным»

Бывший защитник «Интера» Майкон прокомментировал слова экс-игрока молодежного состава «нерадзурри» Яниса Зику, который ранее заявил, что бразилец регулярно являлся на тренировки пьяным:

«Я никогда не видел и даже не слышал об этом человеке. Никогда с ним не играл в „Интере“ и не понимаю, зачем он говорит подобные вещи.

Возможно, он хотел прославиться и появиться в заголовках. Неприятно, когда такое происходит. Я никогда не приходил на тренировки пьяным, иначе бы не выиграл все эти титулы в „Интере“.

Сейчас рассматриваю вариант с подачей иска, чтобы возместить причиненный мне ущерб и убедиться, что распространение клеветы не повторится».

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