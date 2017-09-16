Майкон: «Слова Зику — клевета. Я никогда не приходил на тренировки „Интера“ пьяным»

Бывший защитник «Интера» Майкон прокомментировал слова экс-игрока молодежного состава «нерадзурри» Яниса Зику, который ранее заявил, что бразилец регулярно являлся на тренировки пьяным:
«Я никогда не видел и даже не слышал об этом человеке. Никогда с ним не играл в „Интере“ и не понимаю, зачем он говорит подобные вещи.
Возможно, он хотел прославиться и появиться в заголовках. Неприятно, когда такое происходит. Я никогда не приходил на тренировки пьяным, иначе бы не выиграл все эти титулы в „Интере“.
Сейчас рассматриваю вариант с подачей иска, чтобы возместить причиненный мне ущерб и убедиться, что распространение клеветы не повторится».
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Пример:Рональдо,Рональдиньо,Сони Андерсон,Сисиньо и в интере под 9-ым номером играл.Все они были склонны к ночной жизни.С одной стороны этого всего не было в Фавеллах.Можно из тоже понять,ведь жизнь одна.
Пример:Рональдо,Рональдиньо,Сони Андерсон,Сисиньо и в интере под 9-ым номером играл.Все они были склонны к ночной жизни.С одной стороны этого всего не было в Фавеллах.Можно из тоже понять,ведь жизнь одна.
А то, его никто не знал, а тебя уже забыли.
А то, его никто не знал, а тебя уже забыли.
Ну или ты просто не помнишь
Ну или ты просто не помнишь