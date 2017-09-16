Моуриньо: «Легко ли было отпустить Руни? Когда решение принимает легенда, легко»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в преддверии встречи манкунианцев с «Эвертоном» в рамках 5-го тура АПЛ поделился мнением о ходе сезона:

«Я считаю, что второй сезон — самый подходящий момент для эволюции. Случается, и так было в моем случае, что ты приходишь в команду и даже не можешь организовать предсезонную подготовку, потому что всё уже спланировали до тебя. Я не мог ни на что повлиять даже в мелочах.

В первом сезоне в команду уже вкладывались большие деньги, состав менялся, игроки продавались. Иногда что-то хочется сделать по-другому. Я бы оставил определенных игроков и наверняка не стал бы покупать некоторых.

Легко ли было отпустить Руни? Когда решение принимает легенда, легко».

Напомним, что в этом поединке не сможет принять участие полузащитник Поль Погба.

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