Ибрагимович: «Вернулся в МЮ, чтобы стать улучшенной версией себя прежнего»

Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» несломимый форвард Златан Ибрагимович рассказывает о своем состоянии после пережитой травмы:

«Чувствую себя хорошо. После операции на колене я тренировался каждый день без выходных. Когда я вернусь на поле, то стану чувствовать себя лучше, чем прежде. Я ведь вернулся не потому, чтобы оставаться тем же, кем был, а чтобы стать улучшенной версией себя прежнего.

Нужно сохранять терпение. Мы не спешим и ждем, когда будем готовы. Когда выйду на поле, то не стану оправдываться своей травмой и не желаю слышать „Он же только вернулся, это его первая игра“. Нет, я хочу чувствовать давление.

Думаю, что мы способны достигнуть больших свершений. Если вспомнить, то лучшие сезоны Жозе Моуриньо были вторыми».

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