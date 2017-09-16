«Динамо» несёт потери: Панченко в 2017 году не сыграет, Рыков пропустит 3-4 недели

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала травмы нападающего Кирилла Панченко и защитника Владимира Рыкова, полученные игроками в поединке 10-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала».

У Панченко диагностировано повреждение передней крестообразной связки, в этом году футболист больше не сыграет. В ближайшее время ему будет сделана операция.

Рыков получил перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления - 3-4 недели.

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