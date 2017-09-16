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«Динамо» несёт потери: Панченко в 2017 году не сыграет, Рыков пропустит 3-4 недели

сегодня, 20:09

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала травмы нападающего Кирилла Панченко и защитника Владимира Рыкова, полученные игроками в поединке 10-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала».

У Панченко диагностировано повреждение передней крестообразной связки, в этом году футболист больше не сыграет. В ближайшее время ему будет сделана операция.

Рыков получил перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован. Ориентировочный срок восстановления - 3-4 недели.

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Все комментарии
minai ответил Kyon
сегодня в 21:25
Kyon:
Здоровья Панченко. А по поводу Арсенала - прискорбно, что они не вылетели из рфпл..
Сожалею насчёт травм, но причём тут Арсенал?
Salihamidjic
сегодня в 21:23
Выздоравливайте!
OLS
сегодня в 21:11
Привет ФНЛ
Doping87
сегодня в 21:10
Жостко для Динамо.
Faustello
сегодня в 21:09
Здоровья ребятам.
Рыков машина, надеюсь зарастёт все быстро.
Кирилла жалко, только вышел на очень хороший уровень и кресты.
Roger Young
сегодня в 21:04
здоровья ребятам.
sir-5 ответил ЭJlvIS
сегодня в 21:02
ЭJlvIS:
Тебе дофига че непонятно. Все будешь озвучивать?, что непонятно, и десятилетий не хватит
    valeron4321
    сегодня в 21:00
    Травмированным игрокам - скорейшего выздоровления.
    Напоминаю местным злюкам на весь Арсенал, что нарушение на Панченко не было грубым.
    Алексей Буренин
    сегодня в 21:00
    да обидно и заменить некем
    ЭJlvIS ответил sir-5
    сегодня в 20:58
    sir-5:
    "Почему Панченко. Почему не Соснин ." Вот это не понятно,как-то...
    Тебе дофига че непонятно. Все будешь озвучивать?, что непонятно, и десятилетий не хватит
    Kyon
    сегодня в 20:55
    Здоровья Панченко. А по поводу Арсенала - прискорбно, что они не вылетели из рфпл..
    Kerri
    сегодня в 20:54
    Всем здоровья, а Динамо удачи!
    serh62
    сегодня в 20:50
    шевченко тоже отлучить от футбола на полгода. а лучше в следующемматче обе ноги переломать....таких костоломовне должно быть в нашем футболе.
    нечитайло
    сегодня в 20:45
    что ж такое
    sir-5 ответил ЭJlvIS
    сегодня в 20:44
    ЭJlvIS:
    Шевченко сам никудышный футболист. Всю карьеру скитается по клубам. которые вечно вылетают. Так еще и Кире травму нанес. Просто прекрасно. ПРОСТО ПРЕКРАСНО. Почему Панченко. Почему не Соснин . Ну что за ерунда такая.
    "Почему Панченко. Почему не Соснин ." Вот это не понятно,как-то...
    sir-5
    сегодня в 20:43
    Прискорбно.Всем скорейшего восстановления,ибо "Динамо" теперь предстоит трудная борьба за выживание в РПЛ,чего я и желаю(остаться) команде,за которую болел во времена СССР.
    TihonAlt
    сегодня в 20:41
    здоровья игрокам.
    морозз
    сегодня в 20:35
    Это конечно плохо, но именно в невзгодах мужает и делается сильнее команда...если правда в ней футболисты спаяны одной целью!
    oFANATo ответил ДАША Д
    сегодня в 20:34
    ДАША Д:
    Динамо, это конец.
    Это пипец....нет слов.
    ДАША Д
    сегодня в 20:31
    Динамо, это конец.
    drug01
    сегодня в 20:31
    Жаль все это слышать и видеть
    Sem25
    сегодня в 20:26
    Белорукова отдали в Амкар, Рыков на травме. Остается два ЦЗ - Шунич и Хольмен. Похоже, в заявку теперь будут попадать молодые: Евгеньев и Калугин. В этом тоже есть плюсы. Панченко заменить труднее. Скорее всего на Вандерсона. Но и в молодежке есть приличный парень на эту позицию - Лацевич.
    Всем травмированным скорейшего выздоровления. Надеюсь, что у Панченко не полный разрыв связки.
    Великолепный
    сегодня в 20:25
    Поправляйся Кирилл, без тебя Динамо будет трудно в следующем матче против ЦСКА, да и вообще в оставшихся матчах первого круга))
    Трезвый повар
    сегодня в 20:24
    Травма крестообразной связки это просто жесть.Она может поставить крест на планах Кирилла попасть в состав сборной на чемпионат мира.
    Воин666
    сегодня в 20:22
    Это упростит игру нам в следующем туре с ними.
    sir_Alex
    сегодня в 20:17
    Панченко – потеря потерь!
    cska.78
    сегодня в 20:15
    Здоровья травмированным!
    Марк Аврелий
    сегодня в 20:12
    Это шанс для Вандерсона. Ну а Кириллу здоровья!
    ЭJlvIS
    сегодня в 20:12
    Шевченко сам никудышный футболист. Всю карьеру скитается по клубам. которые вечно вылетают. Так еще и Кире травму нанес. Просто прекрасно. ПРОСТО ПРЕКРАСНО.
    Почему Панченко. Почему не Соснин . Ну что за ерунда такая.
    Трезвый повар
    сегодня в 20:11
    Желаю игрокам Динамо успешного лечения.
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