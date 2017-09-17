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11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
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Моуриньо: «Погба может пропустить 12 недель, а может - 12 дней»

сегодня, 22:03

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не знает, сколько пропустит полузащитник команды Поль Погба из-за своей травмы. Ранее в СМИ появилась информация о шести неделях простоя, а некоторые журналисты писали о 12 неделях, но «особенный» назвал все эти домыслы нонсенсом.

«Я не знаю, пропустит ли Поль 12 недель или 12 дней. Любые комментарии на данный момент абсолютно бессмысленны, потому что мы сами еще ничего не знаем.

Игроку изначально был поставлен диагноз, но с учетом кровотечения в области травмы нам нужно подождать и в течение недели мы на рентгене уже увидим точную картину. Никто в клубе не говорил о 12 неделях или 12 днях.

У Поля мышечная травма подколенного сухожилия. То, что нам нужно немного подождать для уточнения сроков восстановления, - нормальная процедура. Так что все эти слухи являются нонсенсом».

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Ternan
сегодня в 22:08
Не скажу что критическая потеря, но игроку конечно здоровья!
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