Черчесов: «Кокорин - умный парень, со стороны посмотрел, что от него убегает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи «Фетисов» на телеканале «Звезда» сообщил, что рад за нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который взялся за ум. После серии скандалов и неприятных ситуаций футболист пребывает в прекрасной форме и забивает мячи.

«После того, как я не объявил Кокорина в составе на Кубок Конфедераций, мы с ним прекрасно поговорили кое о чем. Словами мы никогда никого не научим, а научим своими действиями. Он умный парень, со стороны посмотрел, что от него убегает. А на словах мы ничего никому не можем доказать. Сейчас он в великолепном состоянии. Я могу только радоваться, что он правильно понял, о чем мы говорили. Главный тренер сборной – это объединяющий фактор, а не разъединяющий».

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