Кафельников: «Убогие. 6 месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят»

Олимпийский чемпион по теннису и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников не согласен с теми, кто винит в неудачах клуба главного тренера команды Массимо Карреру:

«Это Каррера виноват??? Если нападение и полузащита не может забить 10 голов, играя в большинстве!!! Какие же все убогие!!!! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Во как.

Каррера еще не один трофей возьмет в Европе! Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные „эксперты“ и журналисты.

На месте владельца „Спартака“ оштрафовал бы каждого игрока на месячную зарплату за такую игру. Вот тогда бы и „бунтарь“ объявился сразу на корабле».

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