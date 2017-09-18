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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Каррера - игрокам «Спартака»: «Вы хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?»

сегодня, 08:45
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

По информации источника, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера был крайне раздосадован тем, что его команда умудрилась упустить победу над «Тосно» в матче 10-го тура РФПЛ, ведя по ходу поединка со счетом 2:0 и играя в большинстве.

Сообщается, что итальянский специалист по окончании встречи задал своим подопечным два вопроса:

«Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

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Все комментарии
Ternan
сегодня в 09:44
Каррерим!!!
saimon88 ответил moskwa 09
сегодня в 09:44
moskwa 09:
ну во-первых после слива раньери,лестер хорошо сыграл в лч и в чемптонате была хорошая серия,ну а во-вторых ,в последних результатах спартака виноват каррера,по-этому и задается вопрос,а может всему что он добился,это результат Аленичева?
результат Аленичева место по окончанию сезона - 6е!!!
ЦСКА Самый титулованный ответил cska.78
сегодня в 09:40
cska.78:
Юбилей Симоняна прошел - ловить нечего!
Начинается новый отсчет - 16 лет до очередного чемпионства!
Burtaze
сегодня в 09:40
не надо.. массимо.. давить на пасанов....играют как умеют....
fczpkossidspb ответил kidman4ik
сегодня в 09:37
kidman4ik:
ты бы на стадионе побывал для начала, а не балаболил в интернете. Весь стадион был красно белый. Болельщиков тосно человек 300 было :)
Какой весь стадион!? Ахахаах)))) Были два,не полных,выделенных вам сектора! Не побеждать вам в Питере ещё долгое,долгое время! Динамо С-Пб выйдет,тоже драть вас будет!)
зенит юрист
сегодня в 09:37
в тарасовке выстроилась очередь: валера, слуцкий, бышовец,аленичев,титов, тихонов, талалаев.
карерра --федуну :кто эти люди и что они хотят??
федун: эти люди выстроились за длинным рублем. и если спартак не возьмет чемпионство или не выйдет из группы лч в весну ---то кого то возьмем к тебе в помощники ,а потом и тебя вышвырнем
Evgeny Moreman
сегодня в 09:35
Вчера был показательным в этом плане матч Реал Сосьедад - РМ ,сливочные при счёте 1-2 и 1-3 не теряли концентрации и постоянно старились атаковать, играли в кость в кость ,записать на видео и показывать игрокам Спартака,
kidman4ik ответил pereletnii
сегодня в 09:31
pereletnii:
Конечно,болельщики Зенита пришли поддержать фк Тосно. Вы в прошлом сезоне своей посещаемостью кичились,как после ввода крестов?чего не хвастаетесь?
ты бы на стадионе побывал для начала, а не балаболил в интернете.
Весь стадион был красно белый. Болельщиков тосно человек 300 было :)
cska.78
сегодня в 09:30
Юбилей Симоняна прошел - ловить нечего!
sergey08
сегодня в 09:30
баньщик-заговорщик
Evgeny Moreman ответил moskwa 09
сегодня в 09:30
moskwa 09:
ну во-первых после слива раньери,лестер хорошо сыграл в лч и в чемптонате была хорошая серия,ну а во-вторых ,в последних результатах спартака виноват каррера,по-этому и задается вопрос,а может всему что он добился,это результат Аленичева?
Каррера тут ни при чём,много вопросов к Федуну :очень слабая селекция ,игроков ,которых взяли ,не уровень ЛЧ,а ещё не забывайте российский менталитет ,наши игроки любят на халяву бабки получать и при этом сильно не потеть,наших футболистов надо периодически материть ,с этим у Карреры пробел.
вячеслав остапенко
сегодня в 09:27
Я думаю в Спартаке что то происходит
Jum13 ответил kidman4ik
сегодня в 09:27
kidman4ik:
«Тосно» — «Спартак»: матч посетило больше зрителей, чем игру «Тосно» — «Зенит» как то так :)
Еще бы! Народ любит цирковые представления!
sir_Alex
сегодня в 09:26
Игроки "Спартака": "Да".
pereletnii ответил kidman4ik
сегодня в 09:26
kidman4ik:
«Тосно» — «Спартак»: матч посетило больше зрителей, чем игру «Тосно» — «Зенит» как то так :)
Конечно,болельщики Зенита пришли поддержать фк Тосно.
Вы в прошлом сезоне своей посещаемостью кичились,как после ввода крестов?чего не хвастаетесь?
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 09:21
Это не "российский Реал" - это "английский Лестер" 😂😂😂
Литейный 4
сегодня в 09:20
Тяжкое похмелье после юбилея Симоняна!
swed ответил FROLL 001
сегодня в 09:20
FROLL 001:
Это неполный текст. Продолжение: ".... после этого Каррера разбил какой-то предмет и удалился из раздевалки." Наверное липовый чемпионский кубок!
очень средненькая шутка. Очень. Сам не почувствовал как это плохо и плоско ?
kidman4ik
сегодня в 09:19
«Тосно» — «Спартак»: матч посетило больше зрителей, чем игру «Тосно» — «Зенит»
как то так :)
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
сегодня в 09:19
Понабрали сбитых лётчиков во главе с физруком. Теперь пожинают плоды!
cpartak60
сегодня в 09:19
хочешь сказать ,что вот когда стала ненависть проявляться?
moskwa 09 ответил Ювентиец
сегодня в 09:18
Ювентиец:
Если игроки сливают Массимо - это тупость дикая! Лучше него сейчас Спартаку никого не найти. Да и вообще не найти. Массимо без работы не останется, а вот что будет с командой? Пример Лестера налицо. "Слили" дедушку и что? Лучше играть стали? Если игроки считают, что во всем виноват Каррера, то ему лучше уйти, но команде будет песец... Федун должен жестко принять сторону тренера. Как Анъелли принял сторону Аллегри. Не нравился Макс Бонуччи - пшлнх с команды. И что сейчас Бонуччи из себя представляет в Милане - все видят. Спартачи! Прочистите мозги игрокам, я знаю, фан-движение у вас сильное, авторитетное. Тренер - это хозяин и командир. Весьма плохо, когда начинают мутить против тренера - добром не кончится... Надеюсь, у народной команды всё будет хорошо.
ну во-первых после слива раньери,лестер хорошо сыграл в лч и в чемптонате была хорошая серия,ну а во-вторых ,в последних результатах спартака виноват каррера,по-этому и задается вопрос,а может всему что он добился,это результат Аленичева?
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 09:17
Вот и вернулся прежний Спартак! Калиф на час.😂😂😂
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 09:17
Весёленькие времена в Тарасовке. По накалу страстей не хуже чем с Валерой!
Gunslinger
сегодня в 09:16
Игроки "Спартака"-Каррере:
"А будешь трындеть, мы вообще играть не будем!!!" :))))
Байкал Иркутск
сегодня в 09:16
А разве кто то сомневался?!
Надо прийти, возглавить и развалить изнутри!!!!
oFANATo
сегодня в 09:15
Каррера верим!
moskwa 09
сегодня в 09:14
я ждал,когда он это скажет!
baldres
сегодня в 09:13
Скоро будет третье пришествие Кудрявого эстонца.
Великолепный
сегодня в 09:11
ждем Валеру !
Каррера аут ))
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