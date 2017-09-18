Каррера - игрокам «Спартака»: «Вы хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?»

По информации источника, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера был крайне раздосадован тем, что его команда умудрилась упустить победу над «Тосно» в матче 10-го тура РФПЛ, ведя по ходу поединка со счетом 2:0 и играя в большинстве.
Сообщается, что итальянский специалист по окончании встречи задал своим подопечным два вопроса:
«Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»
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".... после этого Каррера разбил какой-то предмет и удалился из раздевалки."
Наверное липовый чемпионский кубок!
".... после этого Каррера разбил какой-то предмет и удалился из раздевалки."
Наверное липовый чемпионский кубок!
Каррера аут ))
Каррера аут ))