Каррера - игрокам «Спартака»: «Вы хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?»

По информации источника, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера был крайне раздосадован тем, что его команда умудрилась упустить победу над «Тосно» в матче 10-го тура РФПЛ, ведя по ходу поединка со счетом 2:0 и играя в большинстве.

Сообщается, что итальянский специалист по окончании встречи задал своим подопечным два вопроса:

«Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте