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Кокорин и Дзюба оставили послание в Instagram

Соккер.Ру // Россия: события, Кокорин Александр, Дзюба Артём
Сегодня, 17:21 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба опубликовали в Instagram видеоматериал. На нем игроки прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок Конфедераций, не пояснили. Возможно, что таким образом они отреагировали на вылет сборной под руководством Станислава Черчесова из турнира.

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