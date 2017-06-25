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Кокорин и Дзюба оставили послание в Instagram
Сегодня, 17:21 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба опубликовали в Instagram видеоматериал. На нем игроки прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок Конфедераций, не пояснили. Возможно, что таким образом они отреагировали на вылет сборной под руководством Станислава Черчесова из турнира.
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Станислав Горин
После одиннадцати лет лимита «Соккер.ру», суммируя факты и цифры, считает победы и успехи вечно молодой сборной, воскрешенной ограничениями.
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Мамаеха теперь не в фаворе.
То балерина говорит, что ей плевать на критику, то эти двое показывают, что им плевать на тренера и сборную.
Акинфееву повезло! Все свой гнев переключили в "нужное" русло.
А как они объяснят второе фото??
Два футболиста злорадствуют, что их сборная вылетела. Они считают, что это нормально. Еще бы, ведь у каждого из них по 10-20 миллион евро за гениальную игру. Причем оба не попали даже в ЛЧ в этом сезоне, синхронно его провалив.
Черчесова давно пора в отставку какой он тренер так одно несчастье