Кокорин и Дзюба оставили послание в Instagram

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба опубликовали в Instagram видеоматериал. На нем игроки прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок Конфедераций, не пояснили. Возможно, что таким образом они отреагировали на вылет сборной под руководством Станислава Черчесова из турнира.