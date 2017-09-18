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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Эмери: «Пенальти? Если Кавани и Неймар не придут к компромиссу, то я приму решение»

сегодня, 09:55
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен2 : 0ЛионЛионМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери признался, что в матче 6-го тура Лиги 1 между парижанами и «Лионом» ему пришлись не по душе споры между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром за право пробить пенальти. Одиннадцатиметровый в конечном итоге исполнил уругваец, но промахнулся. Также игроки не поделили один штрафной удар.

«У нас несколько пенальтистов. Один из них - Кавани, а другой - Неймар. Между игроками должна быть джентльменская договоренность о том, кто будет исполнять пенальти.

Оба могут забить, надо, чтобы они чередовали попытки. Если они не придут к компромиссу, то я приму решение. Не хочу, чтобы это становилось проблемой».

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 11:09
Бить до первого промаха. Потом следующий.
нечитайло
сегодня в 11:08
Короны снимите
Lazio-Kiev
сегодня в 11:08
Считаю на ринге должны определиться кто папа, а кто мама!)
cannongun
сегодня в 11:06
скоро примут решение о некомпетентности самого тренеришки
Насмешник
сегодня в 10:51
Ибра: со мной в ПСЖ никто не спорил.
Jum13 ответил FILL3286
сегодня в 10:48
FILL3286:
Петушка кавани поставил на свое место!
    DXTK
    сегодня в 10:44
    Эмери должен быть жестоким со своим детсадом, объяснить кто главный в песочнице.
    Лестер 13 рус
    сегодня в 10:42
    Алвес и Неймар пол состава разгонят потихоньку
    Alex12357 ответил Anzhidag777
    сегодня в 10:34
    Anzhidag777:
    КАК можно такое написать человек который забил в прошлом сезоне 50 голов начинает затухать и в этом 10 голов уже минимум включая лигу чемпионов
    Я вижу игру с серьёзными соперниками, и как игроки ведут себя на поле ,чем занимаются,как участвуют в атаках,а забивать голы дело не хитрое,а вот развить атаку до его идеального завершения -это очень многого стоит,вчерашняя игра показала слабых игроков в ПСЖ-много ошибок допускали Мотта и Дракслер,практически в развитии атак не участвовал Кавани,очень не хватало Вератти,но команда строится,так что всё ещё впереди.
    neomessi ответил swed
    сегодня в 10:28
    swed:
    учитывая, наверное, сколько Неймар получает бонусов за гол, это будет выгодным вложением :)))
    причем для обоих игроков .
    Кавани останется в плюсе и Неймар потом получить ЗМ))
    swed ответил neomessi
    сегодня в 10:26
    neomessi:
    Отец Неймара должен был дать 20 млн Каваны чтобы его сын мог пробить пендаль.
    учитывая, наверное, сколько Неймар получает бонусов за гол, это будет выгодным вложением :)))
    амурец
    сегодня в 10:25
    ну по пенальтям пусть решают, а вот штрафные, тут Неймар конечно получше будет
    neomessi
    сегодня в 10:23
    Отец Неймара должен был дать 20 млн Каваны чтобы его сын мог пробить пендаль.
    Неймар000
    сегодня в 10:23
    Да кем это дерево себя возомнило ? Пусть знает своё место
    Anzhidag777 ответил Alex12357
    сегодня в 10:23
    Alex12357:
    Уругваец не дает их пробивать НЕЙМАРУ,хотя если посмотреть на вчерашнюю игру,Кавани -ничего не показал и хочет что-то доказать?Кому?Хотя его тоже понять можно 31-ый год и он начинает затухать,хотя это и следовало ожидать!
    КАК можно такое написать человек который забил в прошлом сезоне 50 голов начинает затухать и в этом 10 голов уже минимум включая лигу чемпионов
    NGYRZ
    сегодня в 10:15
    Это уже тогда твой просчет...!
    Нужно ставить конкретного человека на пенальти, а уж если он сам не захочет бить, то уступит это право другому.

    Со штрафными так же. Но тут думаю у Неймара нет конкурентов, он такие щелкает как орешки.
    Гус Пойет
    сегодня в 10:13
    Только тренеришка может оставлять такие вопросы нерешёнными
    Mamaev
    сегодня в 10:11
    Штрафные должен ней бить, пенки кавани - что у кого лучше получается
    Alex12357
    сегодня в 10:10
    Уругваец не дает их пробивать НЕЙМАРУ,хотя если посмотреть на вчерашнюю игру,Кавани -ничего не показал и хочет что-то доказать?Кому?Хотя его тоже понять можно 31-ый год и он начинает затухать,хотя это и следовало ожидать!
    Zayac_65
    сегодня в 10:08
    Не будет никогда джентльменских договоренностей.С Неймаром наплачитесь еще..
    FILL3286
    сегодня в 10:07
    Петушка кавани поставил на свое место!
    moskwa 09 ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 10:04
    Глор ПСЖ:
    Ты и должен был сразу принимать решение. Вообще уходи из команды, ты в ней самое слабое звено.
    согласен! а то скоро состав на игру будет неймар называть
    Mamaev
    сегодня в 10:04
    Неймар только из одной тени вышел, а тут ещё 2 нависают - обидно наверное)
    Глор ПСЖ
    сегодня в 09:57
    Ты и должен был сразу принимать решение. Вообще уходи из команды, ты в ней самое слабое звено.
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