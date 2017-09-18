Эмери: «Пенальти? Если Кавани и Неймар не придут к компромиссу, то я приму решение»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери признался, что в матче 6-го тура Лиги 1 между парижанами и «Лионом» ему пришлись не по душе споры между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром за право пробить пенальти. Одиннадцатиметровый в конечном итоге исполнил уругваец, но промахнулся. Также игроки не поделили один штрафной удар.

«У нас несколько пенальтистов. Один из них - Кавани, а другой - Неймар. Между игроками должна быть джентльменская договоренность о том, кто будет исполнять пенальти.

Оба могут забить, надо, чтобы они чередовали попытки. Если они не придут к компромиссу, то я приму решение. Не хочу, чтобы это становилось проблемой».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте