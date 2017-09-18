Зидан: «Меня больше поразил не гол Майораля, а объём выполненной им работы»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего Борху Майораля и вингера Гарета Бэйла после победы над «Реалом Сосьедад» в матче 4-го тура Ла Лиги. Оба забили по голу и помогли «сливочным» победить.

«Майораль - часть нашей команды. Да, он молод, но я знал, что он сможет сыграть важную роль. Очень важно, что он забил, но меня больше поразил объем выполненной им работы, как он двигался на поле, как помогал команде.

Очень доволен и за Бэйла, ведь в последнее время его часто критиковали, но сегодня он продемонстрировал, насколько он хорош. Нам нужно быть терпеливыми».

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