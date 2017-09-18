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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Зидан: «Меня больше поразил не гол Майораля, а объём выполненной им работы»

сегодня, 08:24
Реал СосьедадРеал Сосьедад1 : 3РеалРеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил нападающего Борху Майораля и вингера Гарета Бэйла после победы над «Реалом Сосьедад» в матче 4-го тура Ла Лиги. Оба забили по голу и помогли «сливочным» победить.

«Майораль - часть нашей команды. Да, он молод, но я знал, что он сможет сыграть важную роль. Очень важно, что он забил, но меня больше поразил объем выполненной им работы, как он двигался на поле, как помогал команде.

Очень доволен и за Бэйла, ведь в последнее время его часто критиковали, но сегодня он продемонстрировал, насколько он хорош. Нам нужно быть терпеливыми».

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Все комментарии
Hala Madrid
сегодня в 09:02
А ещё наверное поразило, что можно играть без Карима =)
Алексей Буренин
сегодня в 08:28
Реал на данный момент сильнейшая команда в мире, и в этом нет никаких сомнений
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