Моуриньо: «Однажды Руни вернется домой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо похвалил болельщиков своей команды, которые тепло встретили экс-игрока «дьяволов» Уэйна Руни во время матча 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0).

«Это характер английских фанатов и больших клубов, Руни сыграл важную роль в истории МЮ.

Думаю, что у каждого клуба в Англии есть такие устои и традиции. Лично я могу говорить только за „Стэмфорд Бридж“ и „Олд Траффорд“, где всех своих бывших игроков встречали феноменально.

Здесь дом Руни, и я верю, что однажды Уэйн вернется домой».

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