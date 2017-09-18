Венгер: «Ляказетт пока не готов играть 90 минут»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, с чем была связана замена нападающего Александра Ляказетта в матче 5-го тура АПЛ против «Челси»:

«Считаю, что Ляказетт очень хорошо отыграл в первом тайме. Он трудился на благо команды и был дисциплинирован.

Понадобится время, чтобы он смог сохранять такой темп все 90 минут матча. И не забывайте, что у нас на скамейке запасных были Уолкотт, Жиру и Санчес. Это нормально, что после 65 минут напряженной игры вы выпускаете на поле свежего игрока.

Понимает ли это Ляказетт? Я об этом никогда не спрашиваю своих игроков. Так не надо делать».

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