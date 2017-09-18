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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Лукаку: «Празднование гола в ворота „Эвертона“? Это был небольшой стёб»

сегодня, 09:42
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед4 : 0ЭвертонЭвертонМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не стал скрывать, что при праздновании гола в ворота «Эвертона» - своего бывшего клуба, он приложил руку к уху не случайно - так игрок подшутил над фанатами «ирисок», которые за мгновение до этого наградили форварда свистом:

«Для меня это еще один гол, ничего особенного, но я рад победе и тому, что мы остались на вершине турнирной таблицы.

Это был небольшой стеб, ведь они стали освистывать меня после моего промаха со штрафного. Это просто футбол».

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