Роналду посетил матч лиссабонского «Спортинга»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, который из-за дисквалификации не поможет «Реалу» в завтрашнем матче 4-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад», отправился в Португалию, где посетил поединок своего бывшего клуба - лиссабонского «Спортинга».

В данный момент игрок с трибун наблюдает за тем, как «львы» ведут у «Тонделы» в матче 6-го тура Примейры. Примечательно, что счет в матче открыл защитник Жереми Матье, который до этого выступал за «Барселону».

Voltou a casa e já teve direito a cântico nas bancadas de Alvalade! @Cristiano 🙌 #DiaDeSporting pic.twitter.com/FahMCQ7N4o — Sporting CP (@Sporting_CP) 16 сентября 2017 г.

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