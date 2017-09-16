Роналду посетил матч лиссабонского «Спортинга»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, который из-за дисквалификации не поможет «Реалу» в завтрашнем матче 4-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад», отправился в Португалию, где посетил поединок своего бывшего клуба - лиссабонского «Спортинга».
В данный момент игрок с трибун наблюдает за тем, как «львы» ведут у «Тонделы» в матче 6-го тура Примейры. Примечательно, что счет в матче открыл защитник Жереми Матье, который до этого выступал за «Барселону».
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после Лиссабона остановка запланирована в Морроко.
после Лиссабона остановка запланирована в Морроко.