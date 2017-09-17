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Cанчес порадовался после промаха Ляказетта в матче с «Челси»

сегодня, 22:48
ЧелсиЧелси0 : 0АрсеналАрсеналМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес странно отреагировал на промах своего партнера по команде Александра Ляказетта в матче 5-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

Чилиец начал матч на скамейке запасных. В конце первого тайма у его команды был отличный момент для взятия ворот, но Ляказетт не смог добить мяч в ворота соперника. Санчес, реагируя на неудачу партнера по команде, приобнял запасного голкипера «канониров» Давида Оспину и посмеялся. 

Cанчес уже не в первый раз грешит подобным непонятным весельем.

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Все комментарии
ГЛАД ВАЛАКАС
сегодня в 23:07
это уже истерика просто... санчеса можно понять.
Глор ПСЖ
сегодня в 22:58
Давно ли его на допинг проверяли?
dzvinka
сегодня в 22:58
да ладно, пацаненок просто тотализатор мутит на лавке, забился с оспиной что Санек не забьет. И чет действительно санек чет теряется пока что... а мората так вообще всю игру валялся под ногаму у кого не попадя... парни все еще не могут понять куда приехали))
Groove000
сегодня в 22:57
да они с Оспиной поспорили просто, что Ляказетт не забьет))
dimagas1
сегодня в 22:52
Может он анекдот затравил)))
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