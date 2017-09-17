Cанчес порадовался после промаха Ляказетта в матче с «Челси»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес странно отреагировал на промах своего партнера по команде Александра Ляказетта в матче 5-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

Чилиец начал матч на скамейке запасных. В конце первого тайма у его команды был отличный момент для взятия ворот, но Ляказетт не смог добить мяч в ворота соперника. Санчес, реагируя на неудачу партнера по команде, приобнял запасного голкипера «канониров» Давида Оспину и посмеялся.

Alexis Sanchez accused of laughing at Arsenal's misfortune as Alexandre Lacazette misses open goal #afc https://t.co/sZW7tOGHsT pic.twitter.com/NgzyhTYM3q — Telegraph Football (@TeleFootball) 17 сентября 2017 г.

Cанчес уже не в первый раз грешит подобным непонятным весельем.

Alexis Sanchez always laughs at the wrong time. pic.twitter.com/7vbbGoFbJt — Footy Jokes (@Footy_Jokes) 17 сентября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте