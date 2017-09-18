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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Федун: «Каррера? Я не комментирую»

сегодня, 12:16
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун воздержался от комментариев вокруг ситуации в раздевалке команды. Напомним, после матча 10-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» умудрился упустить победу над «Тосно», ведя по ходу поединка со счетом 2:0 и играя в большинстве, главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера пытался выяснить у подопечных, не пытаются ли они «сплавить» специалиста.

«Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору (Сергею Родионову)».

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Все комментарии
RussianHorse ответил Байкал-38
сегодня в 12:42
Байкал-38:
Отношение Сергея Радионова мы уже знаем. Самый известный случай когда он почему то обманул Карреру сказав ему, что его не пригласили на награждения как лучшего тренера, хотя о приглашении знал. А потом ещё и сам получил за него награду! Наверное скоро будет официальное объявление о расторжении контракта, предположу после домашнего матча с Ливерпулем!
Поскорее бы уже)
Жду второго пришествия Гунько...или Валеры
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:40
ЧЕРЕЗ ГОД КАРРЕРА НАМ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО РАССКАЖЕТ О ЧЕМПИОНСТВЕ СПАРТАКА ))))
mat73 ответил Глор ПСЖ
сегодня в 12:39
Глор ПСЖ:
Федун: «Каррера? Это кто?»
Это будущий тренер ПСЖ, ознакомься заранее!
VV V
сегодня в 12:39
Одна бутса Промеса стоит дороже, чем ДЕСЯТЬ футболистов Тосно, именно ДЕСЯТЬ футболистов......
mat73
сегодня в 12:36
Если когда-нибудь Федун всетаки оставит и покинет Спартак, то мы получим червя похлеще нынешнего Червиченко! Вспомните потом мои слова(((
Байкал-38
сегодня в 12:36
Отношение Сергея Радионова мы уже знаем. Самый известный случай когда он почему то обманул Карреру сказав ему, что его не пригласили на награждения как лучшего тренера, хотя о приглашении знал. А потом ещё и сам получил за него награду!
Наверное скоро будет официальное объявление о расторжении контракта, предположу после домашнего матча с Ливерпулем!
kastet2008
сегодня в 12:35
Друг на друга перекладывают ,по мужски и самое главное - так ведутся дела !
Браво
Завтра
сегодня в 12:35
Ну тут как лично я вижу:
Если "не пытаются" выгнать Карреру, то есть играют как могут - то это стандартный, обычный, привычный для всех "Спартак". Как и говорил что спартак сезона 16-27 - это "российский "Лестер", на фоне проблем у фаворитов ЧР - выстрелили, и в следующий сезон вернулись к себе в серединку таблицы.
А если "пытаются", то игроки "Спартака" - настоящие, неблагодарные свиньи!
Jum13
сегодня в 12:35
Федун: «Эмери? Я не комментирую»
RIR68
сегодня в 12:34
Родионов: "а что сразу я"?
Duke_dp
сегодня в 12:34
СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!!)))
Юххууу)))
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:32
Сейчас, как раз тот случай, когда Федун должен вмешаться лично, если понимает ситуацию.
VV V
сегодня в 12:30
8-ое место высоковато будет для Спартака......, на сегодняшний день.....
ОЛЛС
сегодня в 12:29
Немного холодом повеяло от слов владельца "Спартака"...
Василий 50
сегодня в 12:25
Какой Родионов?
Это он Карреру и сливает.
Какие вы все важные и напыщенные.
Федун, ты зачем "Спартак" покупал, чтобы пургу нести?
мяч квадратный
сегодня в 12:25
Федуна больше волнует, как ЦБ вливает миллиарды в разворованный банк "открытие" спасая Федуна от ответа: Куда народные деньги дел?
SanitarForest
сегодня в 12:25
Леонид Федун: Каррера – «сбитый летчик», который не дает результата. ждём-с
FILL3287
сегодня в 12:25
Верните лазурным БАРОНА!
FanParovoz
сегодня в 12:24
Грацио грацио грацио ....дь! )))))))
kastites
сегодня в 12:22
Спартак в ФНЛ готовится
Roman824
сегодня в 12:21
Федун слился. В прошлом сезоне Спартак стал чемпионом, и везде маячило улыбающееся лицо Арнольдыча. В этом сезоне, понимая, что будет грандиозный провал, Федун тактично ушел в сторону, переложив проблемы и ответственность на подчиненных. Классика.
drug01
сегодня в 12:20
Просто нет слов и...денег тоже одни рекламные квартиры!
FROLL 001
сегодня в 12:20
Поматросили, теперь бросят!
Глор ПСЖ
сегодня в 12:19
Федун: «Каррера? Это кто?»
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