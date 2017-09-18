Федун: «Каррера? Я не комментирую»

Владелец «Спартака» Леонид Федун воздержался от комментариев вокруг ситуации в раздевалке команды. Напомним, после матча 10-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» умудрился упустить победу над «Тосно», ведя по ходу поединка со счетом 2:0 и играя в большинстве, главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера пытался выяснить у подопечных, не пытаются ли они «сплавить» специалиста.

«Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору (Сергею Родионову)».

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