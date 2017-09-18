Симонян - игрокам «Спартака»: «За вас, честно говоря, уже обидно и стыдно»

Экс-нападающий «Спартака», первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что в стане действующих чемпионов России нет настоящих лидеров:

«Вопрос не в том, почему так получилось в этом матче, а почему так получается - столько пропущенных мячей, потерянных очков, и все в конце матча. Господа, задумайтесь в чем дело. Получаемся, мы не можем играть все 90 минут, после 80-й начинают трястись, как бы что не произошло, и так и происходит, и так произошло вчера. Почему так происходит, вопрос к тренерам. Пусть даже в раздевалке Каррера действительно задал вопрос игрокам, но, друзья, есть самолюбие и честь, ваша собственная честь и честь клуба. Что же вы делаете, как же так? За вас, честно говоря, уже обидно и стыдно.

В прежние времена у нас всегда был вожак - тот же Игорь Нетто, который подошел бы, схватил за шиворот и потребовал бы выполнять свои обязанности. Я избирался в „Спартаке“ капитаном, знал свое дело, но уступал Нетто по части требовательности, лидерства. К сожалению, такого игрока сейчас в команде нет. Думал, может, самый опытный среди них Боккетти, но черта с два - его не было. Денис Глушаков? К сожалению, он не лидер, при всем к нему уважении, не чувствую, что он подбежал бы к игрокам и потребовал бы выполнения своих обязанностей, он хороший игрок, но не вожак. Мне могут сказать, что я опять привожу в пример наших заклятых соперников ЦСКА, но там есть Василий Березуцкий, Игнашевич, далеко за примером ходить не надо».

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