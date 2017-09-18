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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Симонян - игрокам «Спартака»: «За вас, честно говоря, уже обидно и стыдно»

сегодня, 12:45

Экс-нападающий «Спартака», первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что в стане действующих чемпионов России нет настоящих лидеров:

«Вопрос не в том, почему так получилось в этом матче, а почему так получается - столько пропущенных мячей, потерянных очков, и все в конце матча. Господа, задумайтесь в чем дело. Получаемся, мы не можем играть все 90 минут, после 80-й начинают трястись, как бы что не произошло, и так и происходит, и так произошло вчера. Почему так происходит, вопрос к тренерам. Пусть даже в раздевалке Каррера действительно задал вопрос игрокам, но, друзья, есть самолюбие и честь, ваша собственная честь и честь клуба. Что же вы делаете, как же так? За вас, честно говоря, уже обидно и стыдно.

В прежние времена у нас всегда был вожак - тот же Игорь Нетто, который подошел бы, схватил за шиворот и потребовал бы выполнять свои обязанности. Я избирался в „Спартаке“ капитаном, знал свое дело, но уступал Нетто по части требовательности, лидерства. К сожалению, такого игрока сейчас в команде нет. Думал, может, самый опытный среди них Боккетти, но черта с два - его не было. Денис Глушаков? К сожалению, он не лидер, при всем к нему уважении, не чувствую, что он подбежал бы к игрокам и потребовал бы выполнения своих обязанностей, он хороший игрок, но не вожак. Мне могут сказать, что я опять привожу в пример наших заклятых соперников ЦСКА, но там есть Василий Березуцкий, Игнашевич, далеко за примером ходить не надо».

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Все комментарии
311
сегодня в 14:18
Немного троллинга от Симоняна!)
Александр Северный
сегодня в 14:15
Спартачам не стыдно юбилей Симоняна долго отмечать и пользоваться его административным ресурсом.
RussianHorse
сегодня в 14:05
Стыдно за спартак, короче, пацаны(
RussianHorse ответил Spartak_Rulit
сегодня в 14:05
Spartak_Rulit:
Где капитан? Вышел бы и сказал, МЫ - КОМАНДА, МЫ - ЗА ТРЕНЕРА. Как бухать и песни петь, так первый. Как контракт подписывать, так первый. Как кризис, где он?
Ничесе, кризис резко наступил?)
А всего 2 месяца назад вы собирались чемпионство защищать и из группы ЛЧ выходить)
амурец ответил FILL3287
сегодня в 14:02
FILL3287:
Кто бы говорил,твой паровоз давно играл в лиге чемпионов??????? Или вы наверное и не знаете про такой кубок????? Да и в лиге европы играете 2 раз за 10 лет.
а Спартак признанный лидер еврокубков?
Roman824 ответил safari-05
сегодня в 13:56
safari-05:
Ща Анжи попадет под горячую руку.
Ну-ну)))
safari-05 ответил Roman824
сегодня в 13:54
Ща Анжи попадет под горячую руку.
Roman824
сегодня в 13:43
Так, Симонян высказался. Ждем остальных представителей секты - Бубнова, Ловчева, и, конечно, великого Рейнгольда. Интересно, кого порвет Спартак в ближайшее время?
альсато
сегодня в 13:42
"мы не сделали скандала, нам ВОЖДЯ не доставала! Настоящих буйных мало-вот и нету ВОЖАКОВ!"
Spartak_Rulit
сегодня в 13:39
Где капитан? Вышел бы и сказал, МЫ - КОМАНДА, МЫ - ЗА ТРЕНЕРА. Как бухать и песни петь, так первый. Как контракт подписывать, так первый. Как кризис, где он?
FILL3287 ответил Байкал-38
сегодня в 13:36
Байкал-38:
Какой Глушаков лидер, лидер это не тот кто в баню друзей водит и 3-х литровые банки из Миллерово таскает. Как вообще можно назначать капитаном команды человека который играя за другую команду открыто на всё Россию признавался, что ненавидит спартак! В нынешнем спартаке все традиции забыты, да можно сказать растоптаны. А молодёжь даже не знает кто такой Игорь Нетто! Да и Симоняна то знают, только из-за того, что интервью даёт, а там написано Экс-нападающий «Спартака»!
    FILL3287 ответил Байкал-38
    сегодня в 13:34
    Байкал-38:
    Какой Глушаков лидер, лидер это не тот кто в баню друзей водит и 3-х литровые банки из Миллерово таскает. Как вообще можно назначать капитаном команды человека который играя за другую команду открыто на всё Россию признавался, что ненавидит спартак! В нынешнем спартаке все традиции забыты, да можно сказать растоптаны. А молодёжь даже не знает кто такой Игорь Нетто! Да и Симоняна то знают, только из-за того, что интервью даёт, а там написано Экс-нападающий «Спартака»!
    Это тебе!
    FILL3287
    сегодня в 13:33
    Кто бы говорил,твой паровоз давно играл в лиге чемпионов???????
    Или вы наверное и не знаете про такой кубок?????
    Да и в лиге европы играете 2 раз за 10 лет.
    Байкал-38
    сегодня в 13:33
    Какой Глушаков лидер, лидер это не тот кто в баню друзей водит и 3-х литровые банки из Миллерово таскает. Как вообще можно назначать капитаном команды человека который играя за другую команду открыто на всё Россию признавался, что ненавидит спартак!
    В нынешнем спартаке все традиции забыты, да можно сказать растоптаны. А молодёжь даже не знает кто такой Игорь Нетто! Да и Симоняна то знают, только из-за того, что интервью даёт, а там написано Экс-нападающий «Спартака»!
    амурец ответил Байкал-38
    сегодня в 13:32
    Байкал-38:
    Особенно когда спартак играет в Европе и представляет Россию! Как можно проигрывать в отборе ЛЕ командам из третьей сотни?!
    ни капельки не стыдно, просто в европе Спартак играет на своём уровне и смешно требовать от него большего
    амурец ответил Bavaria_M
    сегодня в 13:29
    Bavaria_M:
    а за рфс и свою там работу ему не стыдно? не стыдно что угробили футбол в стране? молчал бы уже кловин
    зря ты так всё же футболист то он был получше нынешних то спартаковцев
    MALOVAR
    сегодня в 13:28
    Это просто случайность ,а стыдно за Зенит и его фанов
    Locomotive Breath
    сегодня в 13:26
    То что нет лидера - это да! В последнем матче особенно.
    Байкал-38
    сегодня в 13:25
    Особенно когда спартак играет в Европе и представляет Россию! Как можно проигрывать в отборе ЛЕ командам из третьей сотни?!
    Bavaria_M
    сегодня в 13:25
    а за рфс и свою там работу ему не стыдно?
    не стыдно что угробили футбол в стране?
    молчал бы уже кловин
    ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ
    сегодня в 13:25
    Все иностранцы в Спартаке просто разрыдались от стыда после слов Симоняна .
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 13:22
      LOpp ответил ROMA DROGBA
      сегодня в 13:16
      ROMA DROGBA:
      Не слежу за Спартаком. Но типо чемпион страны под Лигу Чемпионов не получил никакого усиления вообще. Я вот не в курсе, вообще хоть кого то покупали?. То ли дело новости о питерских трансферах летели одна за другой. И мы видим результаты.
      Петкович из Црвены Звезды и Пашалич из Челси в аренду.
      cska.78
      сегодня в 13:15
      Чего вы хотите? Слабый клуб спартак, которому помогли стать чемпионом!
      Казанский
      сегодня в 13:13
      Вожаком в раздевалке может быть только Артем Дзюба,который и отпетушить может как было с Лодыгиным))
      КЭТиК
      сегодня в 13:12
      А он вообще в курсе что Глушаков травмирован?
      Суеверный
      сегодня в 13:12
      Никита Павлович, игроки Спартака все еще "бухают" по поводу чемпионства прошлого розыгрыша. Возомнили себя "мастерами". Вот и борются за 8-е (привычное) место.
      ОЛЛС
      сегодня в 13:08
      Симонян вспомнил времена Игоря Нетто,а ,слушавший Боккетти вспомнил как он майку с буквой С перевернутой одел,но он не знал,пока ему об этом не сказали.
      Онопконь ответил жменя семечек
      сегодня в 13:03
      жменя семечек:
      вожака в спартаке может и нет, зато говорят есть отменный банщик )
      PiterGrad
      сегодня в 13:02
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