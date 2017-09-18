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Федун: «Больше у Заболотного таких мячей не будет»

сегодня, 14:38

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает нынешнее положение клуба неудачным стечением обстоятельств: 

«Планирую ли поговорить с командой? Я постоянно с ней встречаюсь. Последний раз – после матча с „Марибором“. То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова.

Продлим ли контракт с Глушаковым? Это внутренняя жизнь клуба, которую не комментирую. Вопрос к Сергею Родионову и Наилю Измайлову». 

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Все комментарии
drug01
сегодня в 15:49
Больше у Заболотного таких мячей в ворота Спартака не будет...просто я беру его в Спартак!!!!
Лестер 13 рус
сегодня в 15:44
Кто бы говорил
Кошк 47
сегодня в 15:40
Фе-ждун верим!
stavr74
сегодня в 15:37
Лучше бы рассказал где летние трансферы и кто ими занимался.
Лёня где икра мать твою
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:31
    Mr.Fish-ka ответил Piter SpaM
    сегодня в 15:30
    Piter SpaM:
    Идиота кусок. Что происходит в его команде, он не комментирует, зато с лёгкостью предсказывает дальнейшую судьбу чужих футболистов.
    "Отставить макать капитана!"(с)
    Kerri
    сегодня в 15:27
    Внутреннюю жизнь клуба он не комментирует,зато других сколько угодно.
    Zenfan
    сегодня в 15:25
    Заболотный: "Больше чемпионств у Спартака при Феждуне не будет" ))
    Байкал Иркутск ответил Московские бабушки
    сегодня в 15:25
    Московские бабушки:
    сколько у гинера пальцев?
    Это тоже низко, но видать спартак и это слова синонимы. Гинер потерял средний палец на правой руке в марте 2017 года, а эта фотография сделана намного раньше.
    Санчо Панса
    сегодня в 15:22
    Да что ты говоришь, Арнольдович! Зато вот Дзюба до этого сезона регулярно огорчал Спартак) Вспомнил Янчика? Что уж говорить о твоем детище, если даже Янчик ему забивал) Предлагаю вспомнить как это было.
    cska plus
    сегодня в 15:21
      Санчо Панса ответил Piter SpaM
      сегодня в 15:20
      Piter SpaM:
      Идиота кусок. Что происходит в его команде, он не комментирует, зато с лёгкостью предсказывает дальнейшую судьбу чужих футболистов.
      Началось! Ты уже начал ругать политику имени Лени Федуна)
      twitt8555twitt
      сегодня в 15:18
      На 29-й минуте матча «Тосно» - «Спартак» главный арбитр встречи Сельдяков показал красную карточку защитнику хозяев Виталию Шахову за, якобы, фол последней надежды.
      Но там не было удаления, а максимум желтая карточка!
      Спартаковец Роша слишком далеко отпустил от себя мяч и голкипер "Тосно" был первым на мяче.
      У Роши НЕ БЫЛО реальной и ЯВНОЙ возможности забить гол!
      Это не фол "последней надежды" в трактовке Сельдякова!
      Здесь, от силы, 100% желтая карточка, а не удаление!
      Такие удаления в Европе не дают, а Сельдяков запросто, согласно цены вопроса!!!
      Арбитр Сельдяков ГРУБО ошибся в пользу Спартака, удалив игрока Тосно!
      На 35 минуте Спартак забил гол из положения ВНЕ ИГРЫ!!!
      В момент навеса Тигиева в штрафную Тосно, три игрока Спартака были впереди последнего игрока Тосно!!!
      Они на пол метра были ближе к воротам Тосно.
      Арбитру надо было свистеть ОФСАЙД!
      Очередной косяк Сельдякова и боковых в пользу Спартака!!!
      Удаление может быть и было, а может быть и нет, но гол спартаковцы забили из ЧИСТЕЙШЕГО офсайда!!!!
      На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит!!!
      Пенальти в ворота Спартака 100%!!!
      Спартаковский защитник Илья Кутепов, при выполнении углового хозяевами поля, руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь Спартака.
      Два подобных пенальти уже, в этом сезоне, ставили арбитры в сторону нарушителей, а вот, в сторону Спартака Сельдяков не поставил!!!
      Грубейшая результативная ошибка Сельдякова в пользу Спартака!
      Тосно играл не хуже Спартака, но скандальное судейство Сельдякова перевернуло ход всего матча!!!
      На 70-й минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака!
      100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит!!! Скандал!
      Целый букет ГРУБЕЙШИХ ошибок Сельдякова и боковых в пользу Спартака в одом только матче с Тосно!!!
      Спартак выигрывал у Тосно, к 86-й минуте, только за счёт помощи арбитра Сельдякова и боковых!
      Игроки Тосно умело играли в меньшенстве и могли не только не проиграть, но и ВЫИГРАТЬ, но из-за безобразного судейства, в пользу Спартака, команда Тосно не выиграла, а сыграла В НИЧЬЮ в меньшенстве.
      А что было бы если команда Тосно играла бы в полном составе???
      «Спартак» третью свою игру уже ведёт со счётом 2:0 и не может выиграть.
      Безобразно играет вся оборона Спартака.
      Каррера поплыл и не знает что делать.
      Нет взаимопонимания в защите.
      Безсистемная ротация состава.
      Замены Карреры не усиливают игру, а ведут к провалу концовки матчей.
      Зачем он поменял Таски?
      А в других матчах, не пойми какие замены, а усиления нет и Спартак проваливает концовки.

      Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ, несмотря на ВОПИЮЩЕЕ скандальное судейство Сельдякова в пользу Спартака!
      Играя в меньшенстве, игроки Тосно сыграли ВНИЧЬЮ, но эта ничья, по игре, стоит многих побед!
      Это великая футбольная победа Тосно и их тренера Дмитрия Парфёнова.
      А Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!
      Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!!
      Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу!
      Поздравляем Тосно с этим ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!!
      МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!!
      Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова!
      Все молодцы! ГЕРОИ футбольного ДНЯ!
      ОЛЛС
      сегодня в 15:18
      И такими вещами занимается президент клуба.)) Самому-то не стыдно за ересь,которую несет.
      Байкал Иркутск
      сегодня в 15:15
      А вот это низко! И почему они потом удивляются, что спартак никто не любит?!
      EvgenyS ответил Московские бабушки
      сегодня в 15:15
      Московские бабушки:
      сколько у гинера пальцев?
        Roman824
        сегодня в 15:12
        Я давно подозревал, что Федун - человек не от мира сего и постоянно находится в своей, красочной и параллельной реальности. Трансферная кампания проведена позорно. Сезон уже фактически провален, в чемпионате надеяться не на что, в ЛЧ ждут Севилья и Ливер, которые даже в Москве накидают Спартаку полную авоську, с Кубком у Спартака тоже беда последние сезоны. Физики нет, игроки зазвездились и обленились, Каррера уже в панике и не контролирует раздевалку. А Арнольдыч говорит - все ок, это несчастный случай, надо бороться, команда к работе готова. А по мелочи меня не спрашивайте - это мелкие делишки клуба, пусть их решают холопы и наместники. В общем, ужас.
        fczpkossidspb
        сегодня в 15:11
        Фу,как не красиво себя повёл и сказал!
        Jum13 ответил Мельгарехо
        сегодня в 15:07
        Мельгарехо:
        Заболотный пусть лучше на воротах стоит
        Спартак же только недавно взял специально быстрее Зенита такое талантище - а ты им Заболотного на ворота советуешь
        MALOVAR
        сегодня в 15:06
        Гинер: больше у Акифеева таких мячей в ЛЧ не будет ( смеется)
        RIR68
        сегодня в 15:04
        сколько ещё таких Заболотных бродит по Руси...

        всех не заколдуешь, злыдень)))
        cska.78
        сегодня в 15:03
        У спартака еврокубка никогда не будет!
        Мельгарехо
        сегодня в 15:03
        Заболотный пусть лучше на воротах стоит
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        сегодня в 15:02
        АЛЕНИЧЕВ: МОЕГО БАГАЖА БОЛЬШЕ В СПАРТАКЕ НЕ БУДЕТ !!!!
        Ternan
        сегодня в 15:00
        Уверен у него и лучше будут!
        Piter SpaM
        сегодня в 14:58
        Идиота кусок. Что происходит в его команде, он не комментирует, зато с лёгкостью предсказывает дальнейшую судьбу чужих футболистов.
        EvgenyS
        сегодня в 14:57
        Надеюсь Заболотный ещё таких мячей наклепает в следующем матче со Спартаком.
        Видимо Федун к бабке постоянно ходит, раз такая порча с Янчиком случилась.
        альсато
        сегодня в 14:57
        Злопамятный ты Леня(настоящий еврей)...Янчика помнит...Будьте осторожны (кони и бомжи)))))
        Московские бабушки
        сегодня в 14:55
          Ironyfan
          сегодня в 14:53
          Что ж ты слова не сказал о липовой красной,сектанище..
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