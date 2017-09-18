Федун: «Больше у Заболотного таких мячей не будет»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает нынешнее положение клуба неудачным стечением обстоятельств:

«Планирую ли поговорить с командой? Я постоянно с ней встречаюсь. Последний раз – после матча с „Марибором“. То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова.

Продлим ли контракт с Глушаковым? Это внутренняя жизнь клуба, которую не комментирую. Вопрос к Сергею Родионову и Наилю Измайлову».

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