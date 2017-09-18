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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Федун: «Строительство спортивного комплекса в Тушине заморожено»

сегодня, 13:49

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что решение о строительстве универсального спортивного комплекса в Тушине будет принято после чемпионата мира по футболу 2018 года:

«Строительство универсального спортивного зала на территории стадиона заморожено в связи с чемпионатом мира. Решение будем принимать после турнира. Сейчас там находится зона гостеприимства в связи с законом о подготовке к чемпионату мира».

Ранее Федун отказался комментировать ситуацию вокруг главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры.

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Все комментарии
DadGods
сегодня в 14:18
В связи с огромной миграцией мусульман в Москву, свинофермы стали не выгодны. Заморозка проекта.
311
сегодня в 14:16
    Faustello ответил LOpp
    сегодня в 14:15
    LOpp:
    а что за строительный комплекс?
    Банно-санный комплекс )))
    ДАША Д
    сегодня в 14:12
    Не время нынче спортивные хоромы строить.
    Сергей Саныч
    сегодня в 14:08
    Футболистов разморозь.
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 14:06
    С проблемами "Спартака" разберись, для начала.
    FILL3287
    сегодня в 14:03
    Да то построят быстро,не то что лазурные около болота 12 лет ходили.
    альсато
    сегодня в 14:02
    Строительство-"Заморожено"!))) Велик и Могуч-Русский язык!
    Ternan
    сегодня в 14:02
    Вот и у Спартака проблемы с деньгами начались. Что там у них со академией интересно, выхлоп будет?
    Байкал-38
    сегодня в 14:00
    Да все знают, что истинные проблемы связаны с финансами.
    Прежние собственники банка "ФК Открытие", скорее всего, не получат долю в санируемом банке, заявил глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов.
    Скоро и проект спартак заморозят однако.
    бибра
    сегодня в 13:59
    Спик фром май харт грозился её как то использовать не по плану - возьмём и не достроим.
    sihafazatron
    сегодня в 13:55
    баня будет там?
    LOpp
    сегодня в 13:54
    а что за строительный комплекс?
    MALOVAR
    сегодня в 13:51
    Все будет хорошо!
    С уважением,
    MALOVAR
    EvgenyS
    сегодня в 13:51
    Деньги закончились, но вы держитесь.
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