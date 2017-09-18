Федун: «Строительство спортивного комплекса в Тушине заморожено»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что решение о строительстве универсального спортивного комплекса в Тушине будет принято после чемпионата мира по футболу 2018 года:
«Строительство универсального спортивного зала на территории стадиона заморожено в связи с чемпионатом мира. Решение будем принимать после турнира. Сейчас там находится зона гостеприимства в связи с законом о подготовке к чемпионату мира».
Ранее Федун отказался комментировать ситуацию вокруг главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры.
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Прежние собственники банка "ФК Открытие", скорее всего, не получат долю в санируемом банке, заявил глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов.
Скоро и проект спартак заморозят однако.
Прежние собственники банка "ФК Открытие", скорее всего, не получат долю в санируемом банке, заявил глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов.
Скоро и проект спартак заморозят однако.
С уважением,
MALOVAR
С уважением,
MALOVAR