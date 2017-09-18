Федун: «Строительство спортивного комплекса в Тушине заморожено»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что решение о строительстве универсального спортивного комплекса в Тушине будет принято после чемпионата мира по футболу 2018 года:

«Строительство универсального спортивного зала на территории стадиона заморожено в связи с чемпионатом мира. Решение будем принимать после турнира. Сейчас там находится зона гостеприимства в связи с законом о подготовке к чемпионату мира».

Ранее Федун отказался комментировать ситуацию вокруг главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры.

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