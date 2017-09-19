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Нобоа: «В игре я аута точно не увидел, а видео не смотрел»

сегодня, 01:54
ЗенитЗенит3 : 0УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа подвёл итоги матча 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:0) и прокомментировал эпизод, который привёл к назначению пенальти в ворота команды Сергея Семака:

«Мы сыграли в хороший футбол. Самое главное – оставили свои ворота в неприкосновенности. Это для нас очень важно. Потом снова забили достаточное количество мячей: три после пяти в прошлом матче в Лиге Европы – это тоже очень важно.

Счёт 3:0, да, но нам было очень сложно. У „Уфы“ очень хорошая компактная оборона. Мы знаем Семака, он очень сильный тактик. Видно, что команда очень хорошая.

Пересёк ли мяч лицевую линию в эпизоде с назначением пенальти? В игре я аута точно не увидел, а видео не смотрел».

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