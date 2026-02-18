Названа дата проведения финала Кубка Испании 2025/26

1771419236

вчера, 15:53

Стала известна дата проведения финала Кубка Испании в сезоне 2025/2026.

Матч состоится 18 апреля и начнется в 21:00 по местному времени (22 по московскому).

Сейчас проходит стадия полуфиналов турнира. «Атлетико» в первой игре разгромил «Барселону» 4:0, а «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» 1:0. Ответные игры пройдут в начале марта.