Названа дата проведения финала Кубка Испании 2025/26

Стала известна дата проведения финала Кубка Испании в сезоне 2025/2026.
Матч состоится 18 апреля и начнется в 21:00 по местному времени (22 по московскому).
Сейчас проходит стадия полуфиналов турнира. «Атлетико» в первой игре разгромил «Барселону» 4:0, а «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» 1:0. Ответные игры пройдут в начале марта.
