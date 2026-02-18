Top.Mail.Ru
Названа дата проведения финала Кубка Испании 2025/26

вчера, 15:53

Стала известна дата проведения финала Кубка Испании в сезоне 2025/2026.

Матч состоится 18 апреля и начнется в 21:00 по местному времени (22 по московскому).

Сейчас проходит стадия полуфиналов турнира. «Атлетико» в первой игре разгромил «Барселону» 4:0, а «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» 1:0. Ответные игры пройдут в начале марта.

Перевод с Telegram El Chiringuito TV
shur
shur
вчера в 23:14
...ребятушки, 18 апреля - Всемирный День Радиолюбителя!!!
Смотрим и слушаем любимый вид спорта - Футбол!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:34
РС и Атлетик Б способны на борьбу, не стоит их сбрасывать со счетов.
112910415
112910415
вчера в 18:14
ох, мало будет интереса к финалу ...
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:40
Понял! Спасибо
6xheatqpkvmk
6xheatqpkvmk
вчера в 17:28
Эх интересный финал нас ожидает... даже можно сказать непредсказуемый...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:22
Здравствуйте.

Просто в том комментарии речь о вещах чувствительных для многих и относящихся к отношению между людьми в целом, а не в футболе, и потому лучше такое не обсуждать, иначе легко может начаться какое-то не совсем хорошее обсуждение нефутбольных вещей между пользователями.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:25
Барселона навряд ли сможет отыграться.
Гость
