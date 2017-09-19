Ганчаренко: «Считаю, что Васин прогрессирует»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко ответил на критику в адрес защитника «армейцев» Виктора Васина и прокомментировал антирекордную серию Игоря Акинфеева в основной сетке Лиги чемпионов:

«Считаю, что Васин прогрессирует. Ошибки, которые все обсуждают – это не проблемы только Васина. Пропущенные из центральной зоны мячи – цепь из 4-5 ошибок, но говорят все почему-то только о Васине.

Серия Акинфеева? Нужно правильно строить игру в обороне, чтобы помочь Игорю. Он нам очень часто помогает. Надо свести к минимуму моменты у ворота Акинфеева в Лиге чемпионов».

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