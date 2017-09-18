Каррера: «На собрании в Тарасовке „Спартак“ прояснил многие моменты»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что руководство клуба, тренерский штаб и игроки провели встречу, где обсудили сложившуюся ситуацию.

«Наш „Спартак“ переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться. Матч против „Тосно“ закончился так, как не должен был закончиться, и мы все — руководство клуба, тренерский штаб и игроки — собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба.

На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!»

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