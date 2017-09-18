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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Каррера: «На собрании в Тарасовке „Спартак“ прояснил многие моменты»

сегодня, 19:56

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что руководство клуба, тренерский штаб и игроки провели встречу, где обсудили сложившуюся ситуацию.

«Наш „Спартак“ переживает непростой период, но никто из нас не собирается опускать руки и сдаваться. Матч против „Тосно“ закончился так, как не должен был закончиться, и мы все — руководство клуба, тренерский штаб и игроки — собрались по горячим следам в Тарасовке, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. У любой команды бывают черные полосы: не всегда, к сожалению, получается побеждать и получать то, что хочешь. Но мы должны продолжать верить в свои силы и отдавать эти силы на благо нашего славного клуба.

На встрече в Тарасовке мы прояснили друг с другом многие моменты, и нам остается только засучить рукава и работать с еще большей отдачей, чем раньше. Мы все изначально находимся в одной лодке, мы и дальше будем грести вместе, в одном направлении. Верю, что нам будет и дальше помогать поддержка наших преданных болельщиков, которые никогда не оставляют нас в одиночестве. Forza Spartak!»

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Все комментарии
Валерыч ответил The Frei
сегодня в 20:20
The Frei:
Если Спартак - гладиатор, то Тосно кто?
Тосно - это рыцарь печального образа, который вчера сумел прыгнуть "выше головы" и отыграться.))
Александр Северный
сегодня в 20:18
Главное, чтобы Тарасовку с баней не забрал никто.
димон 37
сегодня в 20:15
весь фарт закончился в прошлом сезоне, кубани мы продуем по пенальти, у анжи коекак выиграют , а вот ливер душу то отведёт
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:15
Ответ Карреры всем троллям). Не дождётесь.
The Frei ответил Валерыч
сегодня в 20:14
Валерыч:
Всё будет ништяк. Назло всем троллям-злопыхателям. Спартак - это Гладиатор, если кто забыл, и он будет биться и сражаться, несмотря ни на что.
Если Спартак - гладиатор, то Тосно кто?
Морозовский
сегодня в 20:13
Успокоили Карреру, резкость в глазах навели !
RussianHorse ответил Супервайзер
сегодня в 20:12
Супервайзер:
Спартачи всегда были с клубом. И в радости, и в горе. Всё пройдет, и это тоже. Forza, Spartak!
ага, лови диз))
Байкал Иркутск ответил Супервайзер
сегодня в 20:12
Супервайзер:
Я часто вспоминаю одну встречу со старым бурятом в Иркутске. Это было давно. Я спросил его, почему я вижу в Иркутске больше инвалидов без руки или ноги в Бурятии больше, чем в других местах. Мудрый старик ответствовал: "Это разве инвалиды? Во, когда человек без мозгов, то это инвалид!" Ты косишь под инвалида или впрямь таков?
Да Кафельников прав!
Супервайзер
сегодня в 20:12
Спартачи всегда были с клубом. И в радости, и в горе. Всё пройдет, и это тоже.
Forza, Spartak!
Evilhuman ответил Дед Мазая
сегодня в 20:11
Лучше подскажите когда прощальный шарфопад в честь карреры?
Супервайзер ответил Байкал Иркутск
сегодня в 20:10
Байкал Иркутск:
https://www.youtube.com/watch?v=KRVyUSMwVpY
Я часто вспоминаю одну встречу со старым бурятом в Иркутске. Это было давно. Я спросил его, почему я вижу в Иркутске больше инвалидов без руки или ноги в Бурятии больше, чем в других местах. Мудрый старик ответствовал: "Это разве инвалиды? Во, когда человек без мозгов, то это инвалид!"
Ты косишь под инвалида или впрямь таков?
Валерыч
сегодня в 20:10
Всё будет ништяк. Назло всем троллям-злопыхателям. Спартак - это Гладиатор, если кто забыл, и он будет биться и сражаться, несмотря ни на что.
Eddyson ответил RussianHorse
сегодня в 20:09
RussianHorse:
Итальяшка не мотиватор. За мотивацией к Борису!
Чего лично вы добились после мотивации Борисом? Поделитесь с аудиторией своими успехами.
DVOK68 ответил Evilhuman
сегодня в 20:09
Evilhuman:
Надеюсь выбрали путь очищением ФНЛ
Надейся,наивный
RussianHorse ответил Eddyson
сегодня в 20:08
Eddyson:
Промотивируй их там покрепче, Массимо. Ждем Ыкспертное мнение конебомжей и проводницы по этому вопросу.
Итальяшка не мотиватор. За мотивацией к Борису!
DVOK68 ответил Eddyson
сегодня в 20:08
Eddyson:
Промотивируй их там покрепче, Массимо. Ждем Ыкспертное мнение конебомжей и проводницы по этому вопросу.
Я не жду.По той простой причине что их мнение мне совершенно неинтересно,если не сказать больше....но забанят
)
Дед Мазая ответил Evilhuman
сегодня в 20:07
Evilhuman:
Надеюсь выбрали путь очищением ФНЛ
Зенит первый на очищение. Бакланы вам не простят клевету на себя...)
Байкал Иркутск
сегодня в 20:04
Eddyson
сегодня в 20:04
Промотивируй их там покрепче, Массимо.
Ждем Ыкспертное мнение конебомжей и проводницы по этому вопросу.
makkie
сегодня в 20:04
Посмотрим, что в итоге изменится.
В игровом плане кризиса нет точно - но смущают концовки матчей, сколько уже выгрышных встреч отдали? Сейчас могли как минимум в тройке идти и группу ЛЧ возглавлять :)
DVOK68
сегодня в 20:03
Вперёд Спартак!
Russian_spb
сегодня в 20:03
собираться и пиз..ть сколько угодно можно.
результат где?
patra
сегодня в 20:00
15 лет черная полоса, год белая. Видимо Спартаковский матрац с такими полосами и ничего с этим не поделаешь.
Evilhuman
сегодня в 20:00
Надеюсь выбрали путь очищением ФНЛ
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