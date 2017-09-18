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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Локомотив М 0:1 Амкар
20:00 Матч завершен Зенит 3:0 Уфа
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Манчини: «Несмотря на счет, матч с „Уфой“ был тяжелым для „Зенита“»

сегодня, 22:30
ЗенитЗенит3 : 0УфаУфаМатч завершен

Наставник «Зенита» Роберто Манчини поделился эмоциями от победы над «Уфой» в 10-м туре РФПЛ (3:0).

«Я уже говорил, что все игры в российском чемпионате очень сложные. Несмотря на счёт, этот матч для нас был тяжёлым. Первые быстрые два мяча развязали нам руки для дальнейшего ведения игры. Дзюба — такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до своих оптимальных кондиций, поэтому всё чаще выходит в основе. У него ещё есть потенциал раскрываться и дальше. 

Капленко заслужил дебют за старание на тренировках, у него хорошие игровые качества. Он с нами со времён начала наших сборов — он меня впечатляет, поэтому сегодня выпустил его. 

Травмированные игроки? У Шатова небольшое повреждение — надеемся, что через три-четыре дня он восстановится. Паредес чувствует себя лучше и готов к ближайшим матчам в Лиге Европы. Нельзя сказать, что у нас абсолютно два равноценных состава, но я очень доволен тем, что сейчас происходит с командой и в команде.

„Спартак“ отстал от нас в чемпионской гонке? Они — довольно сильная компания. Впереди ещё 20 матчей, тем более будет перерыв — всё ещё возможно. Нельзя заранее ничего говорить».

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Все комментарии
DawnOfDestiny ответил Хитрый кот
сегодня в 22:59
Хитрый кот:
Про Спартак хорошо пошутил)))
там и говорить нечего)
Чупакабра
сегодня в 22:57
Манчини красавчик конечно! Столько игроков поставил на ход! Хоть двумя составами играй! На скамейку смотришь и жаль становится что замен можно сделать только три!
sir-5 ответил зенит юрист
сегодня в 22:57
зенит юрист:
зенит чемпион
"Так сказал Заратуштра"...Пардон-Мутко.Но это у нас-одно и то же.
sir-5
сегодня в 22:56
Хотел три состава,но придётся довольствоваться двумя,синьор! Зато ещё миллионов 50 сэкономили.
veretennikoff-gud
сегодня в 22:48
Для тебя "басурманин" матч дался легко. мог спокойно валить Засеева в штрафной без последствий. с Реал так не прокатит. те же болельщики Зенита тебя тут заклюют на Баклан арене!)
зенит юрист
сегодня в 22:48
зенит чемпион
Evilhuman
сегодня в 22:45
кто там его спросил про спартак, в какой чемпионской гонке он отстал блин, этим и середина таблицы за чудо, кб могут конкурировать лишь за зону стыковых матчей
Гуливер
сегодня в 22:45
браво мистер!
Хитрый кот
сегодня в 22:42
Про Спартак хорошо пошутил)))
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