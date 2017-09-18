Манчини: «Несмотря на счет, матч с „Уфой“ был тяжелым для „Зенита“»

Наставник «Зенита» Роберто Манчини поделился эмоциями от победы над «Уфой» в 10-м туре РФПЛ (3:0).

«Я уже говорил, что все игры в российском чемпионате очень сложные. Несмотря на счёт, этот матч для нас был тяжёлым. Первые быстрые два мяча развязали нам руки для дальнейшего ведения игры. Дзюба — такой же игрок, как и все. Он постепенно доходит до своих оптимальных кондиций, поэтому всё чаще выходит в основе. У него ещё есть потенциал раскрываться и дальше.

Капленко заслужил дебют за старание на тренировках, у него хорошие игровые качества. Он с нами со времён начала наших сборов — он меня впечатляет, поэтому сегодня выпустил его.

Травмированные игроки? У Шатова небольшое повреждение — надеемся, что через три-четыре дня он восстановится. Паредес чувствует себя лучше и готов к ближайшим матчам в Лиге Европы. Нельзя сказать, что у нас абсолютно два равноценных состава, но я очень доволен тем, что сейчас происходит с командой и в команде.

„Спартак“ отстал от нас в чемпионской гонке? Они — довольно сильная компания. Впереди ещё 20 матчей, тем более будет перерыв — всё ещё возможно. Нельзя заранее ничего говорить».

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