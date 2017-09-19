Источник: «Неймар попросил боссов ПСЖ продать Кавани»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
22:00 сегодня Тоттенхэм -:- Барнсли
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
23:00 сегодня Барселона -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
21:45 сегодня Болонья -:- Интер
  • Главные новости
  • Все новости
15:08
Мбаппе, Дембеле и Рэшфорд - среди претендентов на премию Golden Boy25
14:39
Нойер успешно перенёс операцию и в этом году уже не сыграет13
14:31
Вилков рассудит «Краснодар» и «Зенит», а также другие назначения на матчи 11-го тура РФПЛ24
12:37
Конте - самый успешный тренер топ-5 лиг Европы за 100 последних матчей53
11:23
Будогосский: «У меня нет оснований прекращать свою деятельность»73
16:02
ЦСКА реализовал все билеты на домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов1
15:56
Экс-одноклубник Крооса: «Румменигге говорил Тони, что тот не игрок мирового класса»3
15:44
Усман Дембеле успешно прооперирован8
15:17
Контракт Эмери с ПСЖ не будет продлен, если тренер не выведет клуб хотя бы в полуфинал ЛЧ25
14:46
Вартапетов о сроках восстановления Тигиева: «Стандарт – 6 месяцев, но возможны отклонения»3
13:57
Порядка миллиона заявок подано на покупку билетов на матчи чемпионата мира11
13:51
Дюгарри: «Вскоре Неймар будет в ПСЖ тренировки проводить и выбирать состав»23
13:36
Билялетдинов стал игроком литовского «Тракая»16
13:22
Кассано: «„Интер“ выиграет Скудетто»26
13:08
«Реал» нацелился на голкипера «Атлетика»4
12:58
СМИ: «Финал Лиги чемпионов-2019 пройдёт в Баку»33
12:45
Гюндоган: «Сомневаюсь, что смогу вернуться на свой прежний уровень»11
11:43
Юрченко: «Чьё нападение сильнее - „Зенита“ или „Спартака“? Самое сильное - у „Тосно“»49
11:30
«Ювентус» интересуется Облаком6
11:16
Карвахаль: «Я бы хотел стать капитаном „Реала“»10
11:09
Газизов: «Грубые ошибки судей в матчах РФПЛ - тенденция, нужны видеоповторы»39
11:01
Тотти начал посещать тренерские курсы8
10:50
Гари Невилл потроллил Фердинанда, объявившего о начале боксёрской карьеры7
10:40
Бобан: «Фаворит Серии А - „Ювентус“, в „Милане“ нет суперзвёзд»8
10:33
Кассано: «Дибала больше похож на Монтеллу, чем на Месси»5

Источник: «Неймар попросил боссов ПСЖ продать Кавани»

сегодня, 15:31

Эскалация конфликта между нападающими ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани может привести к расставанию клуба с последним.

По информации испанской прессы, Неймар не хочет играть с уругвайцем в одной команде. По слухам, бразилец уже обратился к руководству парижского клуба с просьбой продать Кавани в другой клуб, напомнив боссам ПСЖ о данном Неймару обещании строить команду вокруг него.

Напомним, конфликт между нападающими произошел из-за того, что Кавани не дал Неймару пробить пенальти в матче 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0). В том же поединке защитник парижан Дани Алвес не дал Кавани исполнить штрафной удар, отдав мяч Неймару. По слухам, после матча лишь усилия одноклубников помогли избежать рукоприкладства в раздевалке.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Андрей Севрук
сегодня в 16:06
Лавры Месси не дают покоя? Тоже решил покапризничать?
Vector-B B
сегодня в 16:04
Кавани трудяга по жизни - топ форвард.Неймар-пижон , будет диктовать свои условия кого дальше продадим?)
Vector-B B ответил Nazi
сегодня в 16:03
Nazi:
Мои мольбы услышаны!:) Напьюсь с радости, когда это недоразумение в лице кавани выпрут из команды.
В Арсенал ?))
DVoxNN ответил KINGSof10
сегодня в 16:02
KINGSof10:
Лео просит - всё исполняют, Неймар тоже так хочет
Вот только просилка пока не выросла
Charismatic ответил beloff
сегодня в 16:00
beloff:
Ибры не хватает на эту истеричку. Он бы быстро приструнил его
Представляю, как бы неймар и алвес пытались отнять мяч у Ибры)))
Морозовский
сегодня в 16:00
Им надо обоим взять соц. обязательство на двоих забить 35 голов!
obana777
сегодня в 16:00
Купили за большие деньги козла и запустили в огород.
makkie
сегодня в 15:55
Неймар - играющий тренер с полномочиями менеджера, агента, скаута и спортивного директора :)
Mamaev
сегодня в 15:54
Сколько защитнечков у неймара было, мол Месси диктует свои правила и не даёт ему раскрыться. Интересно было бы их сейчас послушать
Mister_Leo ответил Рауль и Зидан
сегодня в 15:54
Рауль и Зидан:
Да это же выдумки . СМИ как падальщики им только повод дай разгуляться. Вот включи логику и подумай , какова вероятность того что это правда
учитывая какой капризный Неймар и болтливый Дани Алвес даже удивляться нечему ... это уже которая игра , где Неймар подходит и пытается забрать мяч .. а тут Алвес забрал из рук Кавани мяч оттолкнул его , и дал НЕЙМАРУ пробить .. учитывая что Кавани тоже звезда как никак столько лет в клубе наверняка захочет уважение к себе , а тут его ни за кого обноглевшие бразильцы не считают ....
drug01
сегодня в 15:54
Неймар совсем обнаглел! Пора его наказать боженьки!!!!
Ruslik1982
сегодня в 15:53
продадут в следующем году Неймара за 30-40 млн назад в барселону ))
Остапчук 67
сегодня в 15:52
Кавани обречен.
kilativ
сегодня в 15:49
с таким подходом желаю Неймару НИКОГДА не получить ЗМ!
KINGSof10
сегодня в 15:48
Лео просит - всё исполняют, Неймар тоже так хочет
Ищущий и Понимающий
сегодня в 15:47
Как бы самому потом не остаться "с разбитым корытцем!" Неймар будет просить шейхов удовлетворить все его желании как "старуха" требовала у золотой рыбки! Не удивлюсь если в конце Неймар попросит сделать его главным "Шейхом"! )))
Рауль и Зидан ответил Mister_Leo
сегодня в 15:44
Mister_Leo:
вместо того что бы подбодрить Кавани , Неймар только создал напряжённу обстановку для уругвайца , а тот в итоге не сосредоточился нормально и промазал .. в Барсе такого себе не мог позволить бразилец .. перешёл в ПСЖ решил что теперь он король футбола , начал вести себя как избалованная девочка ... понятно Эмери это трус полный , и в такой ситуации пострадает Кавани .. а Дани Алвес тоже обнаглел , пришли в новый клуб и диктуют свои условия
Да это же выдумки . СМИ как падальщики им только повод дай разгуляться. Вот включи логику и подумай , какова вероятность того что это правда
cannongun
сегодня в 15:43
этот мешок вылетит в 1\8 из ЛЧ и эти сопли вокруг геймара не помогут
и таки да, следующим попрут Эмери
Acrur Moltember
сегодня в 15:40
Продать надо Неймара и Алвеса, чтобы не портили атмосферу в команде.
neomessi
сегодня в 15:40
весело там у них)))
Глор ПСЖ
сегодня в 15:40
Никого нельзя продавать, нужно просто разрешить Кавани разок отметилить Неймара как захочет. Это только на пользу бразильцу пойдёт в будущем.
Ternan
сегодня в 15:40
Я бы на месте Кавани послал бы Неймара и боссов ПСЖ в ....., ушел в новый клуб и наколотил ПСЖ голов при очной встрече!!!
Mister_Leo
сегодня в 15:37
вместо того что бы подбодрить Кавани , Неймар только создал напряжённу обстановку для уругвайца , а тот в итоге не сосредоточился нормально и промазал .. в Барсе такого себе не мог позволить бразилец .. перешёл в ПСЖ решил что теперь он король футбола , начал вести себя как избалованная девочка ... понятно Эмери это трус полный , и в такой ситуации пострадает Кавани .. а Дани Алвес тоже обнаглел , пришли в новый клуб и диктуют свои условия
Roman824
сегодня в 15:35
Дюгарри правильно сказал - вашему вниманию, новый главный играющий тренер ПСЖ - Неймар да Силва Сантос Джуниор!
juchok
сегодня в 15:35
детский сад!
Dude-MU
сегодня в 15:34
Интересно, кого хотел видеть Неймар в качестве ЦФ
kanuni
сегодня в 15:34
Гнилые каталонские бразильцы.
Nazi
сегодня в 15:33
Мои мольбы услышаны!:) Напьюсь с радости, когда это недоразумение в лице кавани выпрут из команды.
beloff
сегодня в 15:33
Ибры не хватает на эту истеричку. Он бы быстро приструнил его
Overbeer
сегодня в 15:33
за такие деньги- такой геморрой теперь)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100