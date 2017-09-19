Источник: «Неймар попросил боссов ПСЖ продать Кавани»

Эскалация конфликта между нападающими ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани может привести к расставанию клуба с последним.

По информации испанской прессы, Неймар не хочет играть с уругвайцем в одной команде. По слухам, бразилец уже обратился к руководству парижского клуба с просьбой продать Кавани в другой клуб, напомнив боссам ПСЖ о данном Неймару обещании строить команду вокруг него.

Напомним, конфликт между нападающими произошел из-за того, что Кавани не дал Неймару пробить пенальти в матче 6-го тура Лиги 1 с «Лионом» (2:0). В том же поединке защитник парижан Дани Алвес не дал Кавани исполнить штрафной удар, отдав мяч Неймару. По слухам, после матча лишь усилия одноклубников помогли избежать рукоприкладства в раздевалке.

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