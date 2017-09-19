«Спартак» не смог вылететь в Краснодар из-за поломки самолета

Московский «Спартак» уже сейчас мог находиться в Краснодаре, готовясь к матчу с «Кубанью» в рамках 1/16 финала Кубка России, однако так и не смог вылететь. Сообщается, что в самолете случилась поломка, так что вылет команды придется перенести.

«Вылет задерживается, а когда прилетим, не знаю», – сообщил глава департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

Ориентировочно «красно-белые» вылетят в Краснодар в 23:00. «Кубань» и «Спартак» встретятся 20 сентября в 19:00 по московскому времени.

О состоянии травмированных футболистов «Спартака» накануне матча вы можете узнать здесь.

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