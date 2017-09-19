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«Спартак» не смог вылететь в Краснодар из-за поломки самолета

сегодня, 19:38
КубаньКубань-:-СпартакСпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Московский «Спартак» уже сейчас мог находиться в Краснодаре, готовясь к матчу с «Кубанью» в рамках 1/16 финала Кубка России, однако так и не смог вылететь. Сообщается, что в самолете случилась поломка, так что вылет команды придется перенести.

«Вылет задерживается, а когда прилетим, не знаю», – сообщил глава департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

Ориентировочно «красно-белые» вылетят в Краснодар в 23:00. «Кубань» и «Спартак» встретятся 20 сентября в 19:00 по московскому времени. 

О состоянии травмированных футболистов «Спартака» накануне матча вы можете узнать здесь.

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Все комментарии
renegade1976
сегодня в 20:36
ну вот, у "великих" пичиненов и готова отмазка на случай разгрома!
Tommy Lee 2
сегодня в 20:34
    ДСА
    сегодня в 20:24
    Матч нужно перенести. Но куда?
    MBML
    сегодня в 20:22
    Блин страшно почти каждую неделю на самолетах летать и стопочку не бахнуть
    nikoladolgov
    сегодня в 20:21
    Уже отмазки пошли - Глушак с Промесом открутили гайки втихую, чтоб в Краснодаре не позориться.
    А так один хрен что полетят, что нет , все равно будет 3 - 0 ...
    kastites
    сегодня в 20:19
    Плохой знак
    димон 37
    сегодня в 20:17
    смысл лететь если всё равно влетят
    жменя семечек
    сегодня в 20:15
    хотел с начало пошутить на эту тему, но потом счёл это не уместным! удачного полёта ребята, ждём вас в краснодаре целыми и невредимыми
    DVOK68
    сегодня в 20:13
    Офигительно уместные шутки про неисправный самолёт.
    RIR68
    сегодня в 20:10
    Аэрофлот припомнил спартачам кляузу Родина)))
    EvgenyS
    сегодня в 20:06
    Федун слишком много рассыпался угрозами, бумеранг жизни он такой.
    sir-5
    сегодня в 20:06
    Поражения по всем фронтам...
    Шуnя771
    сегодня в 20:05
    Опупеть можно...

    Арнольдыч! Купи дирижабль исправный!)
    FROLL 001
    сегодня в 20:03
    Вылетят в Краснодар, а влетят от Кубани! Гыгыгыгы
    нечитайло
    сегодня в 20:02
    как будут сливать
    ROMA DROGBA
    сегодня в 20:02
    Скорее всего сломался насос для подачи воды в фонтан на второй палубе самолета.
    Футболисты отказались лететь в таких спартанских (ирония) условиях
    drug01
    сегодня в 20:01
    Кто то обещал пешком дойти до Рима! А с самолетом шутки плохи лучше переждать!
    MALOVAR ответил Женя Гинер
    сегодня в 20:01
    шутка дня!)
    Gunslinger ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 20:00
    ROMA DROGBA:
    Возможно, кто-то специально его сломал?
    Кубанские казаки, не иначе!!! :)
    MALOVAR
    сегодня в 20:00
    Сули попал в пропеллер
    Женя Гинер
    сегодня в 19:57
    Каррера приказал пилоту самолёта лететь по полосе для маршрутных транспортных средств. А пилот отказался. Ему же потом из собственного кармана штраф выплачивать, как уволенному Каррерой водителю автобуса спартака.
    ROMA DROGBA
    сегодня в 19:56
    Возможно, кто-то специально его сломал?
    Некит_Зенит
    сегодня в 19:53
      Женя Гинер
      сегодня в 19:52
      Потеряли багаж Аленичева
      tuman960
      сегодня в 19:49
        Igo0rek ответил wingback
        сегодня в 19:48
        wingback:
        В прошлом году спартак не смог вылететь в пердив, но в этом году исправится обязательно...
        Интересно, это от природы, или все таки наследственность...
        serh62
        сегодня в 19:48
        опять заговор найдут в этом)))
        wingback
        сегодня в 19:47
          OLESOCC
          сегодня в 19:45
          На Кр-р один рейс в сутки???
          Gunslinger
          сегодня в 19:44
          Если выиграют, то хрен его знает...
          А если проиграют,-то станут чемпионами!!! Верная примета!!! :)
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