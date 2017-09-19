ЦСКА определился с заявкой на матч с «Авангардом» и отправился в Курск

ЦСКА вылетел в Курск на матч с «Авангардом», который состоится в среду, 20 сентября, в 17:00 по московскому времени. «Армейцы» не включили в заявку ряд ключевых игроков. Дома остались Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Витиньо и братья Березуцкие.

В Курск отправились Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников, Аарон Оланаре и Фёдор Чалов.

Напомним, что на свой кубковый поединок не смог вовремя вылететь «Спартак».

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