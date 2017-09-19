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ЦСКА определился с заявкой на матч с «Авангардом» и отправился в Курск

сегодня, 20:10
АвангардАвангард-:-ЦСКАЦСКАЗавтра в 17:00 Не начался

ЦСКА вылетел в Курск на матч с «Авангардом», который состоится в среду, 20 сентября, в 17:00 по московскому времени. «Армейцы» не включили в заявку ряд ключевых игроков. Дома остались Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Витиньо и братья Березуцкие

В Курск отправились Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников, Аарон Оланаре и Фёдор Чалов.

Напомним, что на свой кубковый поединок не смог вовремя вылететь «Спартак».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:33
И этим составом НАДО проходить дальше.
Удачи ЦСКА, пусть Аарон проявит себя наконец.
Ваня лучший ответил Goger90
сегодня в 20:33
Goger90:
Полностью понимаю. Но и вы должны понимать, кто в Москву прилетает на следующей неделе. Да и состав не полностью резервный, взять того же Головина
Головин в составе, т.к. пропускает следующий матч с Динамо, и ему нужна практика перед МЮ 27 сентября. Непонятно где Тимур.
sir-5 ответил RIR68
сегодня в 20:32
RIR68:
может ему глаза завязать, а там, как получится)))
Точно.Лишь бы скучно не было.
RIR68 ответил sir-5
сегодня в 20:31
sir-5:
Тут всё зависит от его сиюминутного представления о том,чьи ворота перед ним-свои или противника.
может ему глаза завязать, а там, как получится)))
Аргeнтинeц
сегодня в 20:30
    sir-5
    сегодня в 20:27
    spartak kursk :
    Головин,Натхо и,главное-знаменитый убийца всех и вся,надёжа и опора Гончаренко-ВА-А-А-СИН!!!Хватит и этого!!! Да,ещё "зверь неизвестной породы"-Аарон Оланаре.Этот вообще зверюга,его даже великий смельчак и экспериментатор Витёк на поле часто выпускать боится .
    Goger90 ответил spartak kursk
    сегодня в 20:26
    spartak kursk:
    Добро пожаловать в Курск. Судя по составу-желаете нам победы)))))) Оно и правильно.Для нас выход в 1/8 будет достижением. Так что бой Авангард обязательно даст. Жаль,что приедете без основы.Ведь курские болельщики ЦСКА желали увидеть именно тех,кого решили поберечь.
    Полностью понимаю. Но и вы должны понимать, кто в Москву прилетает на следующей неделе. Да и состав не полностью резервный, взять того же Головина
    cska.78
    сегодня в 20:25
    Удачи ЦСКА! Надо проходить Курск и этим составом!
    cska.78 ответил spartak kursk
    сегодня в 20:24
    spartak kursk:
    Добро пожаловать в Курск. Судя по составу-желаете нам победы)))))) Оно и правильно.Для нас выход в 1/8 будет достижением. Так что бой Авангард обязательно даст. Жаль,что приедете без основы.Ведь курские болельщики ЦСКА желали увидеть именно тех,кого решили поберечь.
    Я в прошлом сезоне тоже обрадовался, когда ЦСКА попал на Енисей! Но приехал совсем не основной состав :)
    sir-5 ответил RIR68
    сегодня в 20:24
    RIR68:
    не знаю, что представляет из себя Авангард, но может и Васина на них хватит)))
    Тут всё зависит от его сиюминутного представления о том,чьи ворота перед ним-свои или противника.
    Великолепный
    сегодня в 20:24
    Удачи молодежи и игрокам замены основного состава ЦСКА))
    форева ответил spartak kursk
    сегодня в 20:23
    spartak kursk:
    Добро пожаловать в Курск. Судя по составу-желаете нам победы)))))) Оно и правильно.Для нас выход в 1/8 будет достижением. Так что бой Авангард обязательно даст. Жаль,что приедете без основы.Ведь курские болельщики ЦСКА желали увидеть именно тех,кого решили поберечь.
    Извините, но график тяжёлый.) Выходите в ПЛ - приедем все!)
    juchok
    сегодня в 20:19
    да и с этим составом можно обыгрывать Курск, но скорее всего сольют
    spartak kursk
    сегодня в 20:19
    Добро пожаловать в Курск.
    Судя по составу-желаете нам победы))))))
    Оно и правильно.Для нас выход в 1/8 будет достижением.
    Так что бой Авангард обязательно даст.

    Жаль,что приедете без основы.Ведь курские болельщики ЦСКА желали увидеть именно тех,кого решили поберечь.
    RIR68 ответил sir-5
    сегодня в 20:18
    sir-5:
    Пришла пора "сливать" и "сосредоточиться на важных внутренних и международных делах".
    не знаю, что представляет из себя Авангард, но может и Васина на них хватит)))
    sir-5
    сегодня в 20:13
    Пришла пора "сливать" и "сосредоточиться на важных внутренних и международных делах".
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