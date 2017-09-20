«Челси» грозит трансферный запрет от ФИФА

ФИФА подозревает «Челси» в нарушении регламента при заявке несовершеннолетних игроков, из-за чего клубу могут запретить регистрировать новичков во время трансферных окон. Ведется расследование. Представитель ФИФА давать комментарии отказался, а вот в «Челси» отреагировали на эту новость и отвергли все обвинения.

Ранее из-за нарушений со стороны клубов и Королевской футбольной федерации Испании при международных трансферах и правовой регистрации несовершеннолетних легионеров были наказаны «Барселона», «Реал» и «Атлетико». «Матрасники» до сих пор не могут регистрировать новичков, их запрет длится 2 года - до января 2018.

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