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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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«Челси» грозит трансферный запрет от ФИФА

сегодня, 11:49

ФИФА подозревает «Челси» в нарушении регламента при заявке несовершеннолетних игроков, из-за чего клубу могут запретить регистрировать новичков во время трансферных окон. Ведется расследование. Представитель ФИФА давать комментарии отказался, а вот в «Челси» отреагировали на эту новость и отвергли все обвинения.

Ранее из-за нарушений со стороны клубов и Королевской футбольной федерации Испании при международных трансферах и правовой регистрации несовершеннолетних легионеров были наказаны «Барселона», «Реал» и «Атлетико». «Матрасники» до сих пор не могут регистрировать новичков, их запрет длится 2 года - до января 2018.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
сегодня в 13:16
Приплыли.
Сейчас на годик трансферы запретят, и будем куковать с Моратой...
Рауль и Зидан ответил Пластун
сегодня в 13:15
Пластун:
Когда? Зимой только, когда и не покупают игроков обычно. Атлетико вместе с реалом наказали. Вот только реал летом подписывал игроков, а атлеты нет. Какой год????
Ты читать внимательнее научись
ermak6448
сегодня в 13:11
Рома всё устроит будут лады....
yudin_duda
сегодня в 13:08
Давно пора этот сброд в пердвив сплавить
Медив ответил Рауль и Зидан
сегодня в 13:03
Рауль и Зидан:
Я смотрю в АПЛ прохаванные сидят, ну посмотрим время покажет
Конечно прохаванные. По факту, свою охоту на ведьм ФИФА хотел начать именно с Челси. Еще до Барселоны они подкатывали по поводу какого то игрока, то ли Какуты, то ли Феруза. Но в итоге так и не смогли найти к чему прикопаться. Могут попробовать еще раз, но результат будет таким же
Owl Fake
сегодня в 13:00
Надо бороться с такими мешками и гигантами трансферного рынка, как Атлетико.
Эти клубы не дают развиваться скромнягам, наподобие Сити или ПСЖ, скупая всё подряд своими арабскими нефтедолларами.
Пластун ответил Рауль и Зидан
сегодня в 12:59
Рауль и Зидан:
Реал пол года в Бане был
Когда? Зимой только, когда и не покупают игроков обычно. Атлетико вместе с реалом наказали. Вот только реал летом подписывал игроков, а атлеты нет. Какой год????
Пластун
сегодня в 12:58
Это когда же реал наказали?
Рауль и Зидан ответил Медив
сегодня в 12:57
Медив:
Они и сейчас играют. Но вряд ли у ФИФА что то выгорит с английскими клубами. Тут на порядок более сложная система предоставления гражданства и получения разрешений, особенно для футболистов из не-ЕС. И если Английская федерация футбола разрешила регистрацию конкретного футболиста, то можно быть уверенным, что это подкреплено кучей документов, договоров, обязательств и т.д. Да и вряд ли ФИФА решится оспаривать нормы, которые действуют в самой богатой футбольной федерации. Потому что по этим нормам действуют все английские клубы.
Я смотрю в АПЛ прохаванные сидят, ну посмотрим время покажет
Медив ответил Igo0rek
сегодня в 12:52
Igo0rek:
Их просто в подвале прячут.
Шутки шутками, но если накажут Челси, угадай кого накажут еще. У МанСи точно также половина игроков академии привезены из Нигерии.
Медив ответил Рауль и Зидан
сегодня в 12:50
Рауль и Зидан:
Я почему то уверен что вас накажут . Потому что Челси за последнее время ,очень много молодежи скупил . Всяких Иламов Фирузов , и Джамалов . Да и вообще , как ваш состав в молодежке не глянешь одни негры , да арабы с Бразилами
Посмотри на Трансфермаркете их гражданство. Они все англичане, пусть и с двойным гражданством. А теперь посмотри состав молодежки Барселоны образцов 2010 и дальше. Там числятся замбийцы и марокканцы. Вот в этом и вся разница
Санчо Панса
сегодня в 12:50
Большие клубы этому в первую очередь подвержены! Что поделать, если именно они приобретают очень юных и перспективных футболистов за немалые деньги)
Медив ответил Рауль и Зидан
сегодня в 12:49
Рауль и Зидан:
год-два у вас в молодежной ЛЧ одни негры играли
Они и сейчас играют. Но вряд ли у ФИФА что то выгорит с английскими клубами. Тут на порядок более сложная система предоставления гражданства и получения разрешений, особенно для футболистов из не-ЕС. И если Английская федерация футбола разрешила регистрацию конкретного футболиста, то можно быть уверенным, что это подкреплено кучей документов, договоров, обязательств и т.д. Да и вряд ли ФИФА решится оспаривать нормы, которые действуют в самой богатой футбольной федерации. Потому что по этим нормам действуют все английские клубы.
Капитан Смoллетт
сегодня в 12:49
фифа только с такими командами как атлетико и может тягаться, на кого там матрасники много денег выкладывали? да особо и не вспомнишь, а псж и сити творят что хотят и для них закон не писан...
Требл Ювентуса
сегодня в 12:43
бывает всякое
Рауль и Зидан ответил HAZARD 10
сегодня в 12:34
HAZARD 10:
Тупые ФИФА а Реалу сразу сняли этот запрет сыкуны вы на МС и ПСЖ смотрите ПСЖ вообще плевать на ваши правила...............)
Реал пол года в Бане был
Рауль и Зидан ответил Медив
сегодня в 12:34
Медив:
Пусть в начале найдут несовершеннолетних легионеров в составе молодежных команд Челси. В клубе таких нет. В начале им делают гражданство, а потом уже подписывают контракт. Это ж не Барселона, тут мозги включают:)
Я почему то уверен что вас накажут . Потому что Челси за последнее время ,очень много молодежи скупил . Всяких Иламов Фирузов , и Джамалов . Да и вообще , как ваш состав в молодежке не глянешь одни негры , да арабы с Бразилами
Рауль и Зидан ответил Медив
сегодня в 12:31
Медив:
Пусть в начале найдут несовершеннолетних легионеров в составе молодежных команд Челси. В клубе таких нет. В начале им делают гражданство, а потом уже подписывают контракт. Это ж не Барселона, тут мозги включают:)
год-два у вас в молодежной ЛЧ одни негры играли
Igo0rek ответил Медив
сегодня в 12:29
Медив:
Пусть в начале найдут несовершеннолетних легионеров в составе молодежных команд Челси. В клубе таких нет. В начале им делают гражданство, а потом уже подписывают контракт. Это ж не Барселона, тут мозги включают:)
Их просто в подвале прячут.
Igo0rek ответил Василий 50
сегодня в 12:25
Василий 50:
А ПСЖ и МС ничего не грозит?
Беги быстрей, строчи письмо в УЕФА, в ФИФА, чтобы наказали Манчестер Сити и ПСЖ!
ДСА
сегодня в 12:24
Испанию прошерстили, теперь за Англию принялись. Тут улов должен быть побольше.
VIPded
сегодня в 12:23
Погрозит и перестанет! )))
HAZARD 10
сегодня в 12:16
Тупые ФИФА а Реалу сразу сняли этот запрет сыкуны вы на МС и ПСЖ смотрите ПСЖ вообще плевать на ваши правила...............)
Медив
сегодня в 12:12
Пусть в начале найдут несовершеннолетних легионеров в составе молодежных команд Челси. В клубе таких нет. В начале им делают гражданство, а потом уже подписывают контракт. Это ж не Барселона, тут мозги включают:)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Василий 50
сегодня в 12:11
Василий 50:
А ПСЖ и МС ничего не грозит?
НЕТ, У НИХ ИГРАЮТ ТОЛЬКО СВОИ ВОСПИТАННИКИ !
Василий 50
сегодня в 12:05
А ПСЖ и МС ничего не грозит?
Igo0rek
сегодня в 11:59
Жостка!
sir_Alex
сегодня в 11:53
По всей строгости!
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