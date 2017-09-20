«Челси» грозит трансферный запрет от ФИФА

ФИФА подозревает «Челси» в нарушении регламента при заявке несовершеннолетних игроков, из-за чего клубу могут запретить регистрировать новичков во время трансферных окон. Ведется расследование. Представитель ФИФА давать комментарии отказался, а вот в «Челси» отреагировали на эту новость и отвергли все обвинения.
Ранее из-за нарушений со стороны клубов и Королевской футбольной федерации Испании при международных трансферах и правовой регистрации несовершеннолетних легионеров были наказаны «Барселона», «Реал» и «Атлетико». «Матрасники» до сих пор не могут регистрировать новичков, их запрет длится 2 года - до января 2018.
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Сейчас на годик трансферы запретят, и будем куковать с Моратой...
Сейчас на годик трансферы запретят, и будем куковать с Моратой...
Эти клубы не дают развиваться скромнягам, наподобие Сити или ПСЖ, скупая всё подряд своими арабскими нефтедолларами.
Эти клубы не дают развиваться скромнягам, наподобие Сити или ПСЖ, скупая всё подряд своими арабскими нефтедолларами.