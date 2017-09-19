Дубль Сане позволил «Манчестер Сити» обыграть «Вест Бромвич»

В рамках 3-го тура Кубка Лиги «Манчестер Сити» обыграл «Вест Бромвич» благодаря двум голам Лероя Сане.
Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс»
«Вест Бромвич» – «Манчестер Сити» – 1:2 (0:1)
Голы: Якоб 72 — Сане 3, Сане 77
«Вест Бромвич»: Фостер, Эванс, МакОли (Филлипс 62), Доусон, Гиббс, Ньом, Моррисон, Крыховяк, Якоб (МакКлин 80), Робсон-Кану, Родригес (Рондон 67).
Главный тренер: Тони Пулис.
«Манчестер Сити»: Браво, Мангала, Стоунз, Делф, Данило, Силва, Гюндоган (Уокер 59), Туре, Жезус, Сане (Фернандиньо 79), Стерлинг.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Делф 44, Якоб 54, Сане 59, Стерлинг 66, Данило 85.
Судья: Майк Джонс.
В параллельном поединке «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бертон».
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