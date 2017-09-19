«Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» в 5-м туре Серии А

В поединке 5-го тура Серии А «Ювентус» взял дежурные 3 очка, встретившись с «Фиорентиной».
Турин, «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» – «Фиорентина» – 1:0 (0:0)
Голы: Манджукич 52.
«Ювентус»: Щесны, Барцальи, Ругани, Асамоа, Стураро, Дибала, Матюиди, Бентанкур, Игуаин, Манджукич, Куадрадо.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Фиорентина»: Спортиелло, Астори, Пеццелья, Бираги, Лорини, Бенасси, Верету, Бадель, Симеоне, Теро, Кьеза.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
Предупреждения: Барцальи 23, Лорини 37, Бадель 50, Астори 64
Удаление: Бадель (вторая желтая).
Судья: Дэниэле Довери.
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П.с. Наполи начал выгрызать тяжёлые матчи! Будет интересная борьба если так продолжится !
П.с. Наполи начал выгрызать тяжёлые матчи! Будет интересная борьба если так продолжится !