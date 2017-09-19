«Наполи» за 5 минут забил 3 гола и разгромил «Лацио»

В поединке 5-го тура Серии А «Наполи» удалось на выезде разгромить «Лацио».

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» – «Наполи» – 1:4 (1:0)

Голы: Де Врей 30 — Кулибали 54, Кальехон 56, Мертенс 59, Жоржиньо 90+2 (пен)

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лейва, Милинкович, Лулич , Луис Альберто, Иммобиле.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Наполи»: Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Жоржиньо, Гамшик , Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждения: Раду 21, Мертенс 25, Рейна 34, Жоржиньо 70, Лейва 79.

Судья: Антонио Дамато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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