«Арсенал» не без труда обыграл «Донкастер Роверс» в Кубке Лиги

В поединке 3-го раунда Кубка Лиги «Арсенал» обыграл «Донкастер Роверс» Даррена Фергюсона, который намеревался дать бой команде Арсена Венгера.
Арсенал, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Донкастер» – 1:0 (1:0)
Голы: Уолкотт 25
«Арсенал»: Оспина, Мертезакер, Чемберс, Холдинг, Уилшир, Эль-Ненни, Нельсон, Мэйтленд-Найлс, Жиру, Санчес, Уолкотт.
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Донкастер»: Лоурор, Уайтмен, Энди, Райт, Мэтт, Хаутон (Крейг 62), Мэйсон, Джеймс (Мандевилль 62), Томми, Конголо, Мэй.
Главный тренер: Даррен Фергюсон.
Предупреждения: Мэйсон 68.
Судья: Скотт Данкан.
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Уилшир хорош
Уилшир хорош
Уолкотт - косопор ещё тот. Жиру в целом нормально отбегал, без придирок, но чего-то не хватало. Санчес ещё хуже :(
Уолкотт - косопор ещё тот. Жиру в целом нормально отбегал, без придирок, но чего-то не хватало. Санчес ещё хуже :(