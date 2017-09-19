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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 Матч завершен Арсенал 1:0 Донкастер Роверс
21:45 Матч завершен Челси 5:1 Ноттингем Форест
22:00 Матч завершен Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити
22:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:1 Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 Матч завершен Герта 2:1 Байер
21:30 Матч завершен Гамбург 0:3 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
21:00 Матч завершен Атлетик Б 1:2 Атлетико М
23:00 Закончился первый тайм Реал 0:0 Бетис
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 Матч завершен Беневенто 0:4 Рома
21:45 Матч завершен Ювентус 1:0 Фиорентина
21:45 Матч завершен Лацио 1:4 Наполи
21:45 Матч завершен Милан 2:0 СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
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21:32
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21:26
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«Милан» обыграл СПАЛ с помощью двух пенальти

сегодня, 23:40
МиланМилан2 : 0СПАЛСПАЛМатч завершен

В матче 5-го тура Серии А «Милан» обыграл новичка итальянского чемпионата - СПАЛ.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Милан» – СПАЛ – 2:0 (1:0)
Голы: Родригес 25 (пен), Кессье 62 (пен)

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате, Кессье, Билья, Чалханоглу, Родригес, Силва, Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

СПАЛ: Гомис, Саламон, Виньяти, Фелипе, Лаззари, Мора, Вивиани, Грасси, Маттиелло, Антенуччи, Палоски. 
Главный тренер: Леонардо Семпличи.

Предупреждения: Скьяттарелла 67.

Судья: Абиссо Розарио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Abbath ответил juchok
сегодня в 23:56
juchok:
были! Калинич мне ваще Пиппо напоминает в расцвете сил, его даже комментатор обозвал "стервятником"! ни и второй тож был-шлагбаум выставил и скосил уголька нашего!
По мне, так он больше похож на Джилардино. Пиппо был куда агрессивнее, да и техникой хорват не обделен, в отличие от Индзаги.
juchok ответил juvenale
сегодня в 23:46
juvenale:
Два пеналя?хоть были?
были! Калинич мне ваще Пиппо напоминает в расцвете сил, его даже комментатор обозвал "стервятником"! ни и второй тож был-шлагбаум выставил и скосил уголька нашего!
juchok
сегодня в 23:44
чую, начнется бугурт по поводу пенок, поэтому сразу вырезал статистику

БАБАнк
сегодня в 23:44
ЮВЕНТУС, НАПОЛИ, РЕАЛ, БАВАРИЯ! С ВАМИ БУДЕТ ТАКЖЕ!
Captain Paolo
сегодня в 23:43
С победой миланисти !!!
Валерошка
сегодня в 23:42
Фантастическая игра великого Милана, голы неописуемой красоты. С каждым матчем мы приближаемся к скудетто друзья. В Италии нет клуба, который нас остановит. А в Европе только легендарная Барселона. Пока.
juvenale
сегодня в 23:41
Два пеналя?хоть были?
visca el barça visca catalunya
сегодня в 23:41
молодцы с победой
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