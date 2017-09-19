«Милан» обыграл СПАЛ с помощью двух пенальти

В матче 5-го тура Серии А «Милан» обыграл новичка итальянского чемпионата - СПАЛ.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» – СПАЛ – 2:0 (1:0)
Голы: Родригес 25 (пен), Кессье 62 (пен)
«Милан»: Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате, Кессье, Билья, Чалханоглу, Родригес, Силва, Калинич.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
СПАЛ: Гомис, Саламон, Виньяти, Фелипе, Лаззари, Мора, Вивиани, Грасси, Маттиелло, Антенуччи, Палоски.
Главный тренер: Леонардо Семпличи.
Предупреждения: Скьяттарелла 67.
Судья: Абиссо Розарио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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