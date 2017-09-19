Гари Невилл: «Санчес в „Арсенале“ выглядит растерянным»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что оставшийся в «Арсенале» Алексис Санчес сейчас сбит с толку:

«Вот уже шесть месяцев Санчес в „Арсенале“ выглядит растерянным. И слова бы плохого о нем не сказал за два-три месяца до завершения прошлого сезона, а теперь вижу, что он в замешательстве. Ну посмотрим, как он выступит в этом сезоне за „канониров“.

Он по-прежнему работает над своей физической формой, по-прежнему не влился в команду. В воскресенье мне понравилась, как „Арсенал“ сыграл против „Челси“, но Санчеса на поле не было. Передовые позиции заняли Айвоби и Уэлбек».

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