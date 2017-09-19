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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 64’ Шинник 3:0 Урал
15:00 61’ Тамбов 0:0 Арсенал Т
15:00 64’ Оренбург 0:1 Рубин
15:00 62’ Томь 2:1 Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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Элбер: «ПСЖ уничтожил трансферный рынок своими покупками»

сегодня, 16:07

Известный в прошлом футболист Джоване Элбер осудил трансферную активность ПСЖ на летнем рынке. Парижане минувшим летом купили Неймара из «Барселоны» за 222 млн евро и арендовали у «Монако» Килиана Мбаппе с обязательством выкупа за 180 млн евро.

«В Бундеслиге нет клубов, которые бы сказали: „Да, мы заплатим за игрока 100 или 200 млн евро“. Я не думаю, что какой-либо футболист стоит таких денег.

Неймар - восхитительный футболист, но ПСЖ просто уничтожил рынок, заплатив эту сумму. То же самое и с Мбаппе, это нездоровая ситуация».

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Все комментарии
Alex12357
сегодня в 16:22
А было лучше когда покупали 2-3 клуба и то Реал и Барселона,вот теперь будут покупать игроков по реальной стоимости а не за гроши,хватит уже зарабатывать на менее дорогих клубах!
ЭJlvIS
сегодня в 16:21
Соккер! Как они могли купить Неймара, если Неймар сам выкупил свой контракт, став свободным агентом. Ну как...
Глор ПСЖ
сегодня в 16:15
Ребят, кто в ФИФА играет, скажите в последней версии игры у кого самый большой бюджет среди клубов?
sihafazatron
сегодня в 16:14
с каждым годом цены растут, в прошлом сезоне мю побил рекорд, а еще раньше реал покупал самых дорогих игроков. уже пора бы привыкнуть к этому.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:14
ТЕПЕРЬ НАДО УНИЧТОЖИТЬ ПСЖ НА ПОЛЕ, ПУСТЬ УМОЮТСЯ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ !
Igo0rek
сегодня в 16:10
Всеобщая истерия по поводу уничтожения футбола и трансферов...уже порядком надоела. Никому не приходит в голову, что ПСЖ бы с радостью заплатили меньше. Да только Барселона назначила такую цену. Клубы покупают игроков за сумму, которую просит продавец. Не больше, не меньше.
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