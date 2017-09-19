Элбер: «ПСЖ уничтожил трансферный рынок своими покупками»

Известный в прошлом футболист Джоване Элбер осудил трансферную активность ПСЖ на летнем рынке. Парижане минувшим летом купили Неймара из «Барселоны» за 222 млн евро и арендовали у «Монако» Килиана Мбаппе с обязательством выкупа за 180 млн евро.

«В Бундеслиге нет клубов, которые бы сказали: „Да, мы заплатим за игрока 100 или 200 млн евро“. Я не думаю, что какой-либо футболист стоит таких денег.

Неймар - восхитительный футболист, но ПСЖ просто уничтожил рынок, заплатив эту сумму. То же самое и с Мбаппе, это нездоровая ситуация».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте