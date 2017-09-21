Неизвестные напали на главного тренера загребского «Динамо»

Главный тренер загребского «Динамо» Марио Цвитанович подвергся атаке неизвестных злоумышленников.

Цвитанович возвращался домой после матча Кубка Хорватии против «Бораца» (6:0), когда двое людей в масках напали на тренера буквально на пороге его квартиры. У Цвитановича диагностирован перелом руки.

Это уже вторая атака на представителей загребского клуба. Ранее вооруженное нападение было совершено на бывшего президента клуба Здравко Мамича, который был ранен в ногу.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте