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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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«Реал» дома уступил «Бетису» в первом матче Роналду после дисквалификации

сегодня, 00:55
РеалРеал0 : 1БетисБетисМатч завершен

В поединке 5-го тура Примеры «Реал» при домашних трубунах проиграл «Бетису». «Барселона» же в матче этого тура уничтожила «Эйбар». Отметим, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду провел свой первый поединок в чемпионате Испании после 4-матчевой дисквалификации.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Бетис» – 0:1 (0:0)

Гол: Санабрия 90+4

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело (Васкес 72), Карвахаль, Каземиро, Иско (Асенсио 67), Кроос, Модрич (Майораль 72), Бэйл, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Бетис»: Адан, Феддаль, Манди, Дурмиси, Барраган, Хави Гарсия, Камараса (Гуардадо 44), Руис (Хоакин 80), Санабрия, Тельо, Франсис (Будебуз 61).
Главный тренер: Кике Сетьен.

Предупреждения: Тельо 36, Манди 38, Феддаль 58.

Судья: Матеу Лаос.

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Все комментарии
iglxxx ответил alexfor
сегодня в 01:21
alexfor:
ввооот, запели. то же было и против месси с псж и юве, только это далеко не бетис был, сам понимаешь.
ДА ВОТ ПОНИМАЕШЬ БЕТИС СЕГОДНЯ НЕ ПРИЕХАЛ ПРОИГРЫВАТЬ,ОН ИГРАЛ КАК ПОСЛЕДНИЙ СВОЙ МАТЧ (респект вратарю бетиса сыграл сегодня просто выше всяких похвал)
Ty4ka98 ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:21
95-shishani-95:
А я разве не прав? Как можно было продать цн, который приносил очень много очков команде, оставив Бензема и зеленого Майораля? Это ведь тупо! Зачем вообще убирает Модрича? Если вообще ничего не получается в первом, почему не выпускает на второй тайм Асенсио и Майораля? Как человек с таким опытом так тупит, я не понимаю!
Убрать Роналду - это задеть его эго, что может сказаться как-нибудь где-нибудь. Если убирают Роналду, то это показывает, что он был плох в матче, а я думаю для него это важно. Хотя я хз, как оно на самом деле там. Это как я думаю.

А вот насчет трансферной политики: она действительно была странной, купили всего двух молодых игроков, которые не закрывали бы проблемные зоны "Реала". Особенно после ухода Мораты.

Думаю, руков-во "Реала" будет решать эту проблему зимой, хотя вряд ли кто-то захочет продавать качественного центрфорварда посреди сезона.
95-shishani-95 ответил Barça Mes Que Un Club
сегодня в 01:20
Barça Mes Que Un Club:
Все нормально с тобой, смотри руки на себя не наложи.
Конечно нормально!
Просто Зидан так тупит...
Руки на себя? Аха-ха ни за что не сделал бы это, из-за этих пустяков тем более!))
WРWW ответил iglxxx
сегодня в 01:20
И всяких Ювентусов с риалами))
Рауль и Зидан ответил alexfor
сегодня в 01:20
Ты мне скажи , где Месси был в прошлом ЛЧ во второй половине сезона ? В группе наколотил 11 мячей , а в алей офф 1 и то с пенальти . Где ваш король Эйбров тогда был ?
УрсХох
сегодня в 01:20
Ого!
Imrebellion
сегодня в 01:20
Насмехались над тики-такой Пепа. А этот ватокат пока фланги не освободятся и прострелы /навесы на удачу все 90 минут намного лучше говорите?? Естественно моментов много было, но не нашелся игрока думающего пробить не силой, а точностью. Глоры зажрались трофеями и статистикой. А красивой игры как не было в прошлые сезоны, так и сейчас не видно. Хотя, в предсезонке показывали мастер-классы... Почему Кросса не убрали? Потому что именно его подачи всегда спасали большинство сложных матчей в концовках. Лишь этот факт многое объясняет.
WРWW
сегодня в 01:19
В следующем сезоне риал вместе с Арсеналом будут в Лиге Европы феерить)
Barça Mes Que Un Club
сегодня в 01:19
На смех проберает, не могу.
Рауль и Зидан ответил alexfor
сегодня в 01:18
Когда он твоей Барселоне зарядил в супер кубке , кто ему пас там на ногу дал ?
iglxxx ответил WРWW
сегодня в 01:18
WРWW:
Когда ранальда хоть раз сыграет в финале ЧМ, тогда можно будет поговорить, а пока обтекайте, сливочные глорики, и молча наслаждайтесь игрой Лионеля Месси – лучшего игрока современности!
Покорителя эйбаров и ососун?
alexfor ответил iglxxx
сегодня в 01:18
iglxxx:
ДА РОНА СЕГОДНЯ ВЕСЬ МАТЧ ДЕРЖАЛИ И ПЕРЕКРЫВАЛИ,ОСОБЕННО ВО ВРЕМЯ СТАНДАРТОВ
ввооот, запели. то же было и против месси с псж и юве, только это далеко не бетис был, сам понимаешь.
alexfor ответил Рауль и Зидан
сегодня в 01:17
Рауль и Зидан:
Да и сам Рон , не играл так как в тех матчах , а все почему ? Да потому что начало сезона
а что особенного-то в его игре? не играл так, потому что не было таких атак на скорости с идеальным пасом в ногу ему на ход. то есть, даже были такие пасы, но он по воробьям бил. то есть, даже в такой элементарной игре...
ФКБ-М10-N11-S9
сегодня в 01:17
ошибка Зидана зачем поменял Модрича не пойму ???надо было Артема Дзюбу менять под номерам 7. все моменты стоял возле ворот запорол
iglxxx ответил alexfor
сегодня в 01:17
alexfor:
ну и еще важный фактор - подносчики снаряда, от которых роня очень зависим, играли совсем не так, как в тех матчах.. я давно сказал, не играет центр реала - невидно замыкателя.
ДА РОНА СЕГОДНЯ ВЕСЬ МАТЧ ДЕРЖАЛИ И ПЕРЕКРЫВАЛИ,ОСОБЕННО ВО ВРЕМЯ СТАНДАРТОВ
Exia
сегодня в 01:17
Прям таки удар по помидоркам. Уже 7 очков отставания от лидера. Для испанского чемпионата, где у лидеров потери очков минимальны это уже критично.
Barça Mes Que Un Club ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:16
95-shishani-95:
А я разве не прав? Как можно было продать цн, который приносил очень много очков команде, оставив Бензема и зеленого Майораля? Это ведь тупо! Зачем вообще убирает Модрича? Если вообще ничего не получается в первом, почему не выпускает на второй тайм Асенсио и Майораля? Как человек с таким опытом так тупит, я не понимаю!
Все нормально с тобой, смотри руки на себя не наложи.
Gleb Kolestnikov
сегодня в 01:16
А Неймар в ПСЖ))))
WРWW
сегодня в 01:15
Когда ранальда хоть раз сыграет в финале ЧМ, тогда можно будет поговорить, а пока обтекайте, сливочные глорики, и молча наслаждайтесь игрой Лионеля Месси – лучшего игрока современности!
Gleb Kolestnikov
сегодня в 01:15
Не ожидал увидеть такой позорной игры соперника ,в чемпионате Испании ,это ж чемпионат Б...дь Испании,а не казанский рубин,4 центральных защитника у бетиса,и два по флангам, - это 6 ,,два опорных,и два нападающих,за центральной линией,и это чемпионат Испании?????Центральный защитник,бетиса это пздц ,шнурки у него травмировались,"Бар сучьи" хотите победить реал?играйте в 6 защитников,и может успех к вам придёт...
Рауль и Зидан ответил alexfor
сегодня в 01:15
Да и сам Рон , не играл так как в тех матчах , а все почему ? Да потому что начало сезона
alexfor ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 01:15
Donetsk_the_BEST:
Если бы Месси не тупил и не порол свои моменты то тоже бы мог выиграть что нибудь со сборной, за три финала то!
1 момент из одного в финале затупить простительно, тем более, если ты играешь плеймейкера. а вот то что творили паласио с игуаином при выходе 1 в 1, при более очевидных моментах для гола - уму непостижимо для такого уровня. хотя это их прямая обязанность.
iglxxx
сегодня в 01:15
РЕАЛ МЫ С ТОБОЙ! НИЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ ПОРАЖЕНИИ НЕ ВИЖУ.ОТ ЭТОГО ПРОИГРЫША БУДЕТ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ,ЧЕМ ЕСЛИБЫ МЫ ПОБЕДИЛИ В ТАКОМ МАТЧЕ. куча не реализованных моментов.
Barça Mes Que Un Club
сегодня в 01:15
Вызовите срочно неотложку Шишанутому.
зигзаг
сегодня в 01:14
Пеналду не играет, а только валяется по штрафным. Видели его глазища? ))) На лавку его и зарплату хлебом.
95-shishani-95 ответил Ty4ka98
сегодня в 01:14
Ty4ka98:
От любви до ненависти..?
А я разве не прав?
Как можно было продать цн, который приносил очень много очков команде, оставив Бензема и зеленого Майораля? Это ведь тупо! Зачем вообще убирает Модрича?
Если вообще ничего не получается в первом, почему не выпускает на второй тайм Асенсио и Майораля?
Как человек с таким опытом так тупит, я не понимаю!
alexfor ответил Рауль и Зидан
сегодня в 01:13
Рауль и Зидан:
Да да Бавария Юве Атлетико давали а Бетис нет . Да это супер команда , и как она только ЛЧ не взяла
ну и еще важный фактор - подносчики снаряда, от которых роня очень зависим, играли совсем не так, как в тех матчах.. я давно сказал, не играет центр реала - невидно замыкателя.
Maxim Maxyta ответил БАБАнк
сегодня в 01:13
БАБАнк:
РОНАЛДУ ДОКАЗАЛ ЧТО НИКОГДА НЕ СРАВНИТСЯ С МЕССИ! ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД МЕССИ И БАРСЕЛОНОЙ КАК ПРОСТОЙ БОЛЕЛЩИК МИЛАНА. КАК Я СЧАСТЛИВ СЕГОДНЯ!
Да уж коменты веселые (глупые). По игре Реал сдулся - не хватает 3 игроков для конкуренции на позиции Бензема, Иско, Бейл. По моему Зидан просчитался, да и Перес. Асенсио и Иско не мотивированы - явно нет того куража когда они выходили на замену. Неожиданно конечно, но все таки Зидан молодой тренер. Возможно это провал на весь сезон, но кто знает. Тем не менее нужно зимой усиливаться и пытаться вырвать ЛЧ, так как в чемпе Барселону наверное не догонишь.
Donetsk_the_BEST ответил alexfor
сегодня в 01:12
alexfor:
партнеры затащили-роналда кубками больше всех трясет. что в реале, что в сборной.
Если бы Месси не тупил и не порол свои моменты то тоже бы мог выиграть что нибудь со сборной, за три финала то!
Barça Mes Que Un Club
сегодня в 01:12
И В Н П Мячи О
1
Барселона 5 5 0 0 17:2 15
2
Севилья 5 4 1 0 7:1 13
3
Атлетико М 5 3 2 0 10:4 11
4
Валенсия 5 2 3 0 9:3 9
5
Реал Сосьедад 4 3 0 1 11:7 9
6
Бетис 5 3 0 2 6:7 9
7. Реал 5 2 2 1 9:5 8
8. Атлетик Б 5 2 1 2 4:3 7
9. Леганес 5 2 1 2 3:3 7
10. Леванте 4 1 3 0 5:4 6
11. Вильярреал 4 2 0 2 6:5 6
12. Лас-Пальмас 5 2 0 3 5:8 6
13. Эйбар 5 2 0 3 3:10 6
14. Жирона 5 1 2 2 3:5 5
15. Хетафе 4 1 1 2 3:4 4
16. Депортиво 5 1 1 3 6:11 4
17. Эспаньол 4 1 1 2 3:8 4
18
Сельта 4 1 0 3 5:7 3
19
Алавес 5 0 0 5 0:8 0
20
Малага 5 0 0 5 1:11 0
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