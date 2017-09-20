«Реал» дома уступил «Бетису» в первом матче Роналду после дисквалификации

В поединке 5-го тура Примеры «Реал» при домашних трубунах проиграл «Бетису». «Барселона» же в матче этого тура уничтожила «Эйбар». Отметим, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду провел свой первый поединок в чемпионате Испании после 4-матчевой дисквалификации.

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Бетис» – 0:1 (0:0)

Гол: Санабрия 90+4

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело (Васкес 72), Карвахаль, Каземиро, Иско (Асенсио 67), Кроос, Модрич (Майораль 72), Бэйл, Роналду.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Бетис»: Адан, Феддаль, Манди, Дурмиси, Барраган, Хави Гарсия, Камараса (Гуардадо 44), Руис (Хоакин 80), Санабрия, Тельо, Франсис (Будебуз 61).

Главный тренер: Кике Сетьен.

Предупреждения: Тельо 36, Манди 38, Феддаль 58.

Судья: Матеу Лаос.

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