Утвержден формат Лиги Наций

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Германия. Бундеслига 2
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 сегодня Енисей -:- Ахмат
18:00 сегодня Олимпиец -:- Уфа
18:30 сегодня Крылья Советов -:- Локомотив М
19:00 сегодня Арарат М -:- СКА-Хабаровск
19:00 сегодня Факел -:- Амкар
20:00 сегодня Динамо СПб -:- Зенит
  • Главные новости
  • Все новости
01:41
Голевая серия «Реала» прервалась на 74-м матче. Клуб делит мировой рекорд с «Сантосом»35
00:55
«Реал» дома уступил «Бетису» в первом матче Роналду после дисквалификации353
23:41
«Наполи» за 5 минут забил 3 гола и разгромил «Лацио»52
23:40
«Милан» обыграл СПАЛ с помощью двух пенальти25
23:23
Дортмундская «Боруссия» в гостях разгромила «Гамбург»9
08:39
Гюндоган снова получил повреждение5
08:26
Четыре игрока «Лацио» травмировались в матче с «Наполи»4
08:17
Усман Дембеле рассчитывает вернуться в строй через два месяца3
07:55
Сарри: «Мертенс забил гол высочайшего класса»2
07:34
Бош: «Не ожидали такого давления от „Гамбурга“. Так с нами не играл даже „Тоттенхэм“»1
06:51
Аллегри: «Игуаин не забил, но показал хорошее движение»3
06:31
Рамос: «„Реалу“ ранее уже удавалось сокращать большое отставание в Ла Лиге»11
05:58
Моуриньо: «Станет ли английский футбол лучше без Кубка Лиги? Возможно»5
05:28
Быстров о дебюте за «Тосно»: «Надеюсь, будет больше игрового времени»4
05:14
Панченко: «Операция прошла успешно, но форсировать восстановление не буду»5
04:51
Наставник «Бетиса»: «Нужно понимать, что у „Реала“ тоже есть слабые стороны»5
04:30
Конте: «Для „Челси“ важен каждый турнир. Будем биться в каждой игре»2
04:07
Каземиро: «„Реал“ остаётся той же командой, выигрывавшей всё подряд в прошлом сезоне»6
03:47
Форлан: «Дани Алвес отдал мяч Неймару словно его с**ка»16
03:18
Зидан: «Мяч просто не хотел залетать в ворота. В футболе такое случается»9
02:42
Гай: «Кубковая встреча всегда особенная, тут даже дело не в „Спартаке“»5
02:23
Представлена визуальная концепция бренда Лиги наций УЕФА5
02:05
Гогниев: «„Кубани“ было тяжело, „Спартак“ тем же составом играл в ЛЧ»5
01:19
«Челси» сыграет с «Эвертоном» в 4-м раунде Кубка Лиги11
01:00
Россия не сможет претендовать на проведение финалов ЛЧ и ЛЕ в 2020-м году6

Утвержден формат Лиги Наций

сегодня, 08:55

Европейский футбольный союз утвердил окончательную версию правил и регламента Лиги Наций УЕФА. Первый матч нового турнира состоится 6 сентября 2018 года. После заседания Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне был представлен и логотип соревнований.

Лига Наций - новый турнир, который заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами, чтобы обеспечить стабильное процветание футбола на уровне сборных.

Участие в турнире примут все 55 сборных.

Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).

В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 - в лигу С, оставшиеся 16 - в лигу D.

Лиги A и B состоят из четырех групп по три команды.

Лига C состоит из одной группы с тремя командами и трех групп по четыре команды. Лига D состоит из четырех групп по четыре команды.

Процедура жеребьевки не утверждена. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная проведет четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Квалификация Евро-2020

Отборочный цикл Евро-2020 не претерпит серьезных изменений (определятся обладатели 24 путевок). Но начнется он не в сентябре, а в марте (в конкретном случае - в марте 2019 года). Автоматических путевок в финальную стадию не будет (матчи финального турнира примут 13 ассоциаций).

Групповой этап квалификации (20 путевок)
Команды разобьют на десять групп по пять или шесть сборных. Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию. Так определятся обладатели первых 20 путевок.

Плей-офф (4 путевки) 
Еще четыре участника Евро-2020 определятся в стыковых турнирах с участием 16 победителей групп Лиги Наций УЕФА (победителей всех четырех групп во всех четырех лигах).

В каждой лиге свой плей-офф из двух одноматчевых полуфиналов и финала. Победители каждого плей-офф получают путевки на Евро-2020.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100