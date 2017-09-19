Бердыев: «Как и предполагалось, с „Оренбургом“ была тяжелая кубковая игра»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России, в котором его команда одолела «Оренбург»:

«Как и предполагалось, это была тяжелая кубковая игра. У „Оренбурга“ много опытных игроков. Слава Богу, что победили.

Какие перспективы у Джанаева? Посмотрим, для первого раза неплохо. Были определенные ошибки. Сорокин? Мы продлили с ним контракт, и он наш. Надеемся, что Егор и дальше будет прогрессировать, если не будет из простого сложное придумывать.

К сожалению, у Кузьмина сотрясение небольшое. Надеемся, что он поправится».

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