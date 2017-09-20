Сорокин: «Моё избрание в совет ФИФА крайне важно для России»

Новоиспеченный член совета ФИФА Алексей Сорокин прокомментировал свое избрание. Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

«Это событие крайне важно для России в целом. Очень важно, что традиция не прервалась, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола, в котором мы состоим с 1947 года. Особую важность это событие приобретает в связи с тем, что Россия является организатором чемпионата мира и, являясь мировой футбольной державой, очень плотно интегрирована в мировой футбол.

Конечно, Россия не планирует устраивать никаких революций, будем продолжать планомерную работу, естественно, будем консультироваться с президентом РФС Виталием Мутко, у него огромный опыт работы в исполкоме ФИФА. И не будем забывать о том, что я и другие европейские члены совета ФИФА являются представителями УЕФА и призваны соблюдать интересы своей конфедерации».

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