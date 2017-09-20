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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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Сорокин: «Моё избрание в совет ФИФА крайне важно для России»

сегодня, 12:36

Новоиспеченный член совета ФИФА Алексей Сорокин прокомментировал свое избрание. Сорокин был единственным кандидатом на одно вакантное место в совете от Европы, срок его полномочий продлится до 2021 года.

«Это событие крайне важно для России в целом. Очень важно, что традиция не прервалась, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола, в котором мы состоим с 1947 года. Особую важность это событие приобретает в связи с тем, что Россия является организатором чемпионата мира и, являясь мировой футбольной державой, очень плотно интегрирована в мировой футбол.

Конечно, Россия не планирует устраивать никаких революций, будем продолжать планомерную работу, естественно, будем консультироваться с президентом РФС Виталием Мутко, у него огромный опыт работы в исполкоме ФИФА. И не будем забывать о том, что я и другие европейские члены совета ФИФА являются представителями УЕФА и призваны соблюдать интересы своей конфедерации».

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Все комментарии
Игорь Солнцев
сегодня в 12:53
А кто такой Сорокин?
Igo0rek
сегодня в 12:37
Рука руку моет...
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