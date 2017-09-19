Шалимов: «Мы позорно вошли в историю клуба „Краснодар“»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов разочарован вылетом своей команды из Кубка России после поражения от «Томи»:

«Ну, что говорить по матчу… По результату можно сказать, что мы позорно вошли в историю такого клуба как „Краснодар“. Мы играли безобразно. Наверное, провести ротацию состава было ошибкой. Из-за ротации мы обжигались и когда проводили её, выступая в Лиге Европы и в чемпионате. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.

Попадёт ли мне после вылета из еврокубка и Кубка России? Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить. Некоторые из тех, кто сегодня был в основном составе, в воскресенье сыграют с „Зенитом“. Будем восстанавливаться и идти вперёд.

Что касается возможной недооценки сегодня, то она была однозначно. По настрою это было видно. Игроки „Томи“ были более мотивированы. Если даже игроки выше классом, это может проявиться. Если уступаешь по этому компоненту, твоё мастерство никому не нужно, его никто не увидит.

Что сделал в перерыве, чтобы изменить игру? В таких случаях что можно сделать — только замены. Мы две сделали после первого тайма, ещё одну — за 30 минут до конца игры. План игры не меняли, а просто поменяли игроков, которые выпадали».

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