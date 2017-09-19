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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
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21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
18:30 Второй тайм доп. времени, 112’ Спартак-Нальчик 0:0 Динамо М
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Шалимов: «Мы позорно вошли в историю клуба „Краснодар“»

сегодня, 19:58
ТомьТомь2 : 1КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов разочарован вылетом своей команды из Кубка России после поражения от «Томи»:

«Ну, что говорить по матчу… По результату можно сказать, что мы позорно вошли в историю такого клуба как „Краснодар“. Мы играли безобразно. Наверное, провести ротацию состава было ошибкой. Из-за ротации мы обжигались и когда проводили её, выступая в Лиге Европы и в чемпионате. Наверное, нам не надо было оставлять половину основного состава в Краснодаре.

Попадёт ли мне после вылета из еврокубка и Кубка России? Посмотрим. Чего сейчас об этом говорить. Некоторые из тех, кто сегодня был в основном составе, в воскресенье сыграют с „Зенитом“. Будем восстанавливаться и идти вперёд.

Что касается возможной недооценки сегодня, то она была однозначно. По настрою это было видно. Игроки „Томи“ были более мотивированы. Если даже игроки выше классом, это может проявиться. Если уступаешь по этому компоненту, твоё мастерство никому не нужно, его никто не увидит.

Что сделал в перерыве, чтобы изменить игру? В таких случаях что можно сделать — только замены. Мы две сделали после первого тайма, ещё одну — за 30 минут до конца игры. План игры не меняли, а просто поменяли игроков, которые выпадали».

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Все комментарии
Дед Мазая ответил Ministri Krasnodar
сегодня в 20:50
Ministri Krasnodar:
Тебя давно пора выгнать.Не знаю чего ждет руководство клуба...
Кубань так выгоняла тренеров. И где она теперь? На втором месте команда. Чем вы не довольны?
Caniggia
сегодня в 20:40
Недонастрой и отсутствие мотивации у футболистов - вина тренера.
Слайш
сегодня в 20:38
Ну этот хоть признаёт что позорно.. А гончаренко вон говорит что нормально всё.. надо было молодняку поиграть побегать
Evgeny Moreman
сегодня в 20:27
Шалимов проиграл всё что можно ,но за работу держится ,как утопающий за соломинку.
Вася Пупкин 1
сегодня в 20:27
Не сказал бы что Краснодар играл вторым составом, но тот что проиграли Томи, это конечно неприятная неожиданность! С Шалимова только победа над Зенитом в ближайшем матче!
Аксинья
сегодня в 20:24
Игорек сначала ты проиграл ЛЕ, теперь слил кубок России...Осталось обкакаться в чемпе страны и...с чемоданами на выход...Хотя это надо было сделать гораздо раньше, куда только Галицкий смотрит...
Gunslinger ответил Faustello
сегодня в 20:22
Faustello:
Да хрена там, до конца сезона как минимум
"По самые помидоры"- это же не "насмерть"!!! :)))
Помучается покамест... :)))
cska1948
сегодня в 20:21
Краснодар, как и мы решили обойтись малой кровью, не получилось.
OLESOCC ответил Gunslinger
сегодня в 20:21
Gunslinger:
Попадёт, не попадёт... Вот если в воскресенье продуете "Зениту", вот тогда попадёт... по самые помидоры! :)))
Зениту проиграть - не западло! Вот сегодня был алесцузамен!.
Faustello ответил Gunslinger
сегодня в 20:19
Gunslinger:
Попадёт, не попадёт... Вот если в воскресенье продуете "Зениту", вот тогда попадёт... по самые помидоры! :)))
Да хрена там, до конца сезона как минимум
Faustello ответил starche
сегодня в 20:18
starche:
Одно слово - позорники!
Не позорники а 19 не уважающие сових болельщиков
Gunslinger
сегодня в 20:17
Попадёт, не попадёт...
Вот если в воскресенье продуете "Зениту", вот тогда попадёт... по самые помидоры! :)))
Faustello ответил starche
сегодня в 20:16
starche:
Одно слово - позорники!
    ОЛЛС
    сегодня в 20:16
    Не обобщай Шалимов. Проигрыш "Краснодара" команде "Томь" ничего не значит. А вот пасквиль в отношении Садырина за которым ты стоял - позор на всю твою оставшуюся жизнь! Команда "Краснодар" еще возьмет свое с тобой или без тебя.
    D.vil
    сегодня в 20:15
    Не скажет он правду, что слили Кубок)))
    Faustello
    сегодня в 20:15
    Пошёл ты и большинство дормоедов которые сегодня были на поле на 66.
    От всего Краснодарского официального форума!
    starche
    сегодня в 20:13
    Пора Игорю новую работу подыскивать.
    ДАША Д
    сегодня в 20:12
    Шалимов, гоу ту Москоу.
    starche
    сегодня в 20:12
    Одно слово - позорники!
    Эллочка
    сегодня в 20:11
    шалимов играл за спартак
    Salihamidjic
    сегодня в 20:10
    Игорешка, ох и влетит тебе от Сергея Николаевича
    Готовь вазелин Игарь
    Dominators
    сегодня в 20:09
    Выпадает Шалимов . Он слабое звено . На выход .
    Роман Романов
    сегодня в 20:07
    А кто виноват-то Игореша, как не ты? Отовсюду слились. Теперь если в ЛЧ не попадете по итогам сезона - то провал.
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 20:07
    Тебя давно пора выгнать.Не знаю чего ждет руководство клуба...
    Russian_spb
    сегодня в 20:05
    "не мы, а Вы"
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