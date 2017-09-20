Допинг-проба Срны дала положительный результат

Защитник и капитан «Шахтера» Дарио Срна провалил один из допинг-тестов в прошлом сезоне.

Изначально такая информация появилась в украинских СМИ, а сегодня это подтвердили и хорватские источники. Судя по всему, положительный результат дала одна из допинг-проб во второй половине сезона-2016/17, которую Срна делал на Украине.

Если эти слухи официально подтвердятся, Федерация футбола Украины будет обязана уведомить об этом WADA, после чего начнется расследование а хорват пройдет еще один тест.

Контракт 35-летнего Срны с «Шахтером» рассчитан до конца сезона.

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