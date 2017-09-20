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«Манчестер Сити» вслед за «Челси» грозит трансферный запрет

сегодня, 13:41

ФИФА подозревает «Манчестер Сити» в нарушении регламента при заявке несовершеннолетних игроков, из-за чего клубу могут запретить регистрировать новичков во время трансферных окон. Точно такие же обвинения выдвинуты и «Челси». Представитель ФИФА подтвердил, что в отношении клубов расследование продолжается, тогда как «горожане» и «синие» всё отрицают.

ФИФА уже в третий раз за последние восемь лет подозревает «Челси» в нарушении правил о подписании несовершеннолетних футболистов. В 2009 году ФИФА запретила «синим» регистрировать новых игроков в течение двух трансферных периодов из-за перехода в клуб Гаэля Какута в 2007 году из «Ланса». Позднее лондонцы выиграли апелляцию в Спортивном арбитражном суде. В прошлом году ФИФА расследовала переход Бертрана Траоре в «Челси» после того, как появились фотографии, где он играет за команду, несмотря на то что ему было 16 лет и он не получил международного разрешения на работу.

Что касается «Манчестер Сити», то в мае этого года Премьер-Лига оштрафовала «горожан» на 300 тысяч фунтов и также запретила подписывать игроков академии в течение 2 лет.

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Все комментарии
Igo0rek ответил Owl Fake
сегодня в 15:03
Owl Fake:
Фаны Челси и Сити уже братуются)
А что надо? Обливать друг-друга грязью и ненавидеть? У меня нет ненависти к фанатам других клубов. Скажу больше. Даже приятно общаться с адекватными фанатами соперников. Вот например фанат МЮ - sir_Alex, с ним всегда приятно общаться))
Igo0rek ответил Рауль и Зидан
сегодня в 14:58
Рауль и Зидан:
У вас такой состав ,что Сити можно года три ,не кого не покупать. Так что переживать тут особо нечего
Все равно не приятно))
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 14:51
Пускай теперь расхлебывают.
Джохар Нохчо
сегодня в 14:50
Манчестер сити не грозится этим, обойма полна и есть такие же полные рожки
MaX10
сегодня в 14:45
Синих и голубых в топку
Мю сила
Owl Fake
сегодня в 14:42
Фаны Челси и Сити уже братуются)
Рауль и Зидан ответил Igo0rek
сегодня в 14:38
У вас такой состав ,что Сити можно года три ,не кого не покупать. Так что переживать тут особо нечего
Медив ответил Igo0rek
сегодня в 14:29
Igo0rek:
Медив Вчера 12:52 ответ пользователю Igo0rek (раскрыть) Шутки шутками, но если накажут Челси, угадай кого накажут еще Братан, ты это вот зачем сглазил? xD
Хех, только хотел напомнить)
Но по факту, я ж говорил не только про МС, а про все английские клубы, которые руководствуются правилами и нормативами, которые определяет федерация. Тут наказать кого то одного не получится, надо наказывать всех. А наказывать всех, это вмешиваться в дела федерации. А ссориться с такой федерацией, как английская, ФИФА вряд ли захочет.
По факту, ФИФА проще отменить их тупoе правило. Еще бы понимал, если бы речь шла о защите интересов маленьких клубов, у которых переманивают молодых футболистов, так нет же...
10 номер ответил BagioR
сегодня в 14:20
BagioR:
ПСЖ лучше займитесь. Там и расследовать ничего не надо. Нарушение ФП нагло и просто.
В том-то и дело, там нечего расследовать...всё честно)
azkan
сегодня в 14:10
УЕФА молчит, а ФИФА прет. Наверное максимум бан на молодых игроков.
А Сити уже оштрафовали. Может лучше с Сити начать ))))
Igo0rek
сегодня в 14:06
Надеюсь все обойдется, ну или в крайнем случае штраф.
Mоnоlo ответил BagioR
сегодня в 14:04
BagioR:
ПСЖ лучше займитесь. Там и расследовать ничего не надо. Нарушение ФП нагло и просто.
Формально все честно.
Igo0rek
сегодня в 13:59
Медив
Вчера 12:52
ответ пользователю Igo0rek (раскрыть)
Шутки шутками, но если накажут Челси, угадай кого накажут еще

Братан, ты это вот зачем сглазил? xD
zakirjan_87 ответил BagioR
сегодня в 13:59
BagioR:
ПСЖ лучше займитесь. Там и расследовать ничего не надо. Нарушение ФП нагло и просто.
Против Катара не попрут
BagioR
сегодня в 13:57
ПСЖ лучше займитесь. Там и расследовать ничего не надо. Нарушение ФП нагло и просто.
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