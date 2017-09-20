«Манчестер Сити» вслед за «Челси» грозит трансферный запрет

ФИФА подозревает «Манчестер Сити» в нарушении регламента при заявке несовершеннолетних игроков, из-за чего клубу могут запретить регистрировать новичков во время трансферных окон. Точно такие же обвинения выдвинуты и «Челси». Представитель ФИФА подтвердил, что в отношении клубов расследование продолжается, тогда как «горожане» и «синие» всё отрицают.

ФИФА уже в третий раз за последние восемь лет подозревает «Челси» в нарушении правил о подписании несовершеннолетних футболистов. В 2009 году ФИФА запретила «синим» регистрировать новых игроков в течение двух трансферных периодов из-за перехода в клуб Гаэля Какута в 2007 году из «Ланса». Позднее лондонцы выиграли апелляцию в Спортивном арбитражном суде. В прошлом году ФИФА расследовала переход Бертрана Траоре в «Челси» после того, как появились фотографии, где он играет за команду, несмотря на то что ему было 16 лет и он не получил международного разрешения на работу.

Что касается «Манчестер Сити», то в мае этого года Премьер-Лига оштрафовала «горожан» на 300 тысяч фунтов и также запретила подписывать игроков академии в течение 2 лет.

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